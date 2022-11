Salinas Pliego respalda a Elon Musk tras despidos masivos en Twitter

CIUDAD DE MÉXICO.- El empresario Ricardo Salinas Pliego defendió al dueño de Tesla, Elon Musk, tras anunciar el despido de "cerca del 50%" de sus 7 mil 500 empleados de Twitter en todo el mundo.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Salinas Pliego pidió ir por las "granjas de bots y tropas que son mercenarios al servicio de políticos y empresas" y aseguró que es un “buen inicio” para el empresario sudafricano como nuevo dueño de la plataforma social.

“Bien, negocios son negocios y ahora que vayan por las granjas de bots y “tropas” que son mercenarios al servicio de políticos y empresas que pagan por golpear y manchar reputaciones. Buen inicio, lo aplaudo… un negocio tiene que ser negocio primero, para poder dar empleos”, escribió.

Un sentimiento similar expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien respaldó que Elon Musk cobre por el acceso a una cuenta verificada de Twitter siempre y cuando garantice que ya no habría bots ni control de “mafias” del poder económico.

Como parte de su ola de despidos del 50% de la planta de trabajadores en el mundo, el equipo completo de Twitter México habría sido despedido este viernes 4 de noviembre, según reportaron algunos exempleados en redes sociales.

Respecto a la ola de despidos, Elon Musk aseguró que “desafortunadamente no hay otra opción cuando la compañía está perdiendo más de $ 4M / día” y aseguró que los empleados recibieron tres meses de indemnización “que es un 50% más de lo legalmente requerido”, afirmó.

Regarding Twitter’s reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day.



Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required. — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022