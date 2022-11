Marcelo Ebrard: ''hoy es el día uno" rumbo a las elecciones de 2024

Marcelo Ebrard Casaubón, canciller de México, en un evento que se realizó en Ciudad de México afirmó que este sábado 5 de noviembre de 2022 "es el día uno" rumbo a las elecciones para elegir Presidente del país en 2024.

No obstante, después del evento, en una entrevista con reporteros, el secretario de Relaciones Exteriores reculó y dijo que se refirió a que hoy es el primer día pero de cara a las encuestas para los aspirantes a suceder a Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, según periodistas y analistas políticos, la reunión de Ebrard con un grupo nutrido de mujeres en la capital del país constituye el primer paso fuerte, firme que marca, en franca competencia con Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de CDMX.

Me encontré personas muy queridas que no había visto hace varios años en Clavería ,Azcapotzalco . Abrazos !! pic.twitter.com/ihixvnSKVJ — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 5, 2022

¿Dónde fue el evento de Marcelo Ebrard con mujeres?

Con gritos de "Marcelo sí" y "Mujeres con Marcelo", decenas de mujeres recibieron al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien se presentó la mañana de este sábado 5 de noviembre en el Encuentro Mujeres Ciudad Igualitaria.

El evento se realizó en el sur de Ciudad de México, y el cual consideró como el día uno para elegir el próximo representante de Morena en cara a las elecciones de 2024.

"El día de hoy es el día uno, el día uno en el que hacemos un compromiso ustedes y yo. Mi compromiso cuál es: no decirles mentiras", así como no negociar nada que sus simpatizantes no sepan: "no enjuagues, acuerdos, arreglos que la gente no sabe de qué se tratan", expresó Ebrard.

Entre gritos de “¡Presidente, Presidente!”, acude Marcelo Ebrard al evento Mujeres por una Ciudad Igualitaria en la #CDMX pic.twitter.com/u518Ib0oDk — José Luis Morales (@JLM_Noticias) November 5, 2022

El Canciller pide el apoyo a su candidatura, luego recula

Marcelo Ebrard, en su mensaje también agregó, "entonces, amigas y amigos, día uno, en diciembre nos reunimos, yo les voy a decir qué día, vamos a hacer una convocatoria abierta".

Además, les pidió a las participantes a comprometerse a llevar cada quien a 10 personas para crecer 10 veces en un mes y así "ver qué apoyo tenemos y si tenemos razón o no tenemos razón".

Más tarde, los periodistas le preguntaron: ¿Dices en tu discurso que no aceptarás imposiciones, a qué te refieres? "A cualquier imposición que haya. Yo soy un hombre libre, consistente y congruente. Y vamos a trabajar, somos una fuerza positiva. Esto es el día uno y cada día vamos a ser más".

¡Muero de emoción! uD83EuDD29uD83EuDD29uD83EuDD29uD83EuDD29 Salí a pasear con mi perrito, como todas las mañanas, y me encuentro a @m_ebrard en mi colonia; obviamente me quedé a escucharlo. Bienvenido a Azcapotzalco #ConMarceloSi pic.twitter.com/buFok8IfQw — Adriana Martínez +?uD83CuDFFC (@AdrianaMarto1) November 5, 2022

¿Ebrard y el día uno de la precampaña política?

¿Día uno de precampaña?, se le preguntó de nuevo. A lo que respondió: "No, hombre, ¿cómo crees? Es para la encuesta". En el evento, se recordaron los diferentes proyectos y programas en beneficio de las mujeres, cuando el canciller era jefe de gobierno.

Es por ello por lo que diferentes mujeres agradecieron la presencia del canciller mientras coreaban "Marcelo sí" y "Mujeres con Marcelo", a fin de mostrar el apoyo al aspirante a la Presidencia de la República.

Marcelo Ebrard recalcó que las participantes en el evento no fueron acarreadas, o llevadas en autobús y cada una llegó ahí por su cuenta, según reprodujo milenio.com.

"Somos personas libres, nosotros estamos aquí porque queremos, eso es lo que nos da fuerza, no del cabildeo, no de los acarreos, no de lo que nos diga que sí debemos de hacer y que no; somos libres y vamos a elegir a quienes nosotros queramos", apuntó Marcelo Ebrard.