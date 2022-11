Morra Valiente, polémica marca de ropa por sus mensajes y un ''giveaway''

CIUDAD DE MÉXICO.- Morra Valiente o "Morravaliente.mx" es una marca de ropa de reciente creación pero que está causando polémica por sus frases y por reciente ''giveaway''.

La marca ha causado positivos comentarios de personas que apoyan la lucha de las mujeres, pero otras consideran que está lucrando con el dolor ajeno.

El ''giveaway'' o concurso que recrudeció la polémica lo lanzó a través en Instagram, donde señala que regalaría una sudadera a las mujeres que bajen a un hombre de los "vagones rosas", que son exclusivos para mujeres, niños de menos de 12 años y personas con capacidades diferentes.

¿Qué son los "vagones rosas" del Metro?

Desde 1970 hay vagones exclusivos para mujeres para que se sientan seguras, pero a veces hombres aprovechan para colarse en ellos por rebeldía, exhibicionismo o porque a veces van menos llenos.

La publicación de Morra Valiente sobre el concurso, lanzada el 17 de septiembre, decía que solo habrá tres "morras" ganadoras, quienes tendrán que compartir un vídeo "bajando a un vato del vagón rosa" y etiquetando a la marca.

"morravaliente" está capitalizando el movimiento feminista. Las frases que se usan en marchas no son 'aesthetic' es una realidad que se vive en el país y nadie debería aprovecharse de ello.



Debería ser consciente de lo que hizo, dejar de amenazar con lastimarse y buscar ayuda. pic.twitter.com/fmWLbV8cpG — ? uD835uDD77uD835uDD8EuD835uDD8CuD835uDD8AuD835uDD8EuD835uDD86 uD835uDD6FuD835uDD8AuD835uDD95uD835uDD95 ? (@twiggywitch) November 3, 2022

Sin embargo, varios usuarios consideraron que podría resultar peligrosa la actividad, además de ser incongruente.

Ante la ola de reacciones, la tienda decidió limitar los comentarios de sus publicaciones en Instagram y ayer publicó un video de la primera de las tres ganadoras del concurso.

Frases de Morra Valiente o "Morravaliente.mx" que causan polémica

La tienda en línea también causa polémica por las frases que pone en prendas de ropa y bolsas que vende, como "Las niñas no se tocan", "México Feminicida" y "Gentrificación".

hablaron tanto de la morravaliente que ya se anda colgando del hate para vender más playeras y tote bags horribles uD83DuDE2DuD83DuDE2DuD83DuDE2DuD83DuDE2DuD83DuDE2D — nan (@nancymontalvan) November 4, 2022

Recientemente agregaron modelos con las frases: "El racismo inverso no existe" y "México is NOT so cheap" (México no es tan barato). Además, tienen una línea de bolsas con las frases: "Tengo Una Enfermedad Mental", "Meritocracia" y "México, País Feminicida".

Por las frases donde hace referencia al feminicidio, usuarios de Twitter afirmaron que la marca lucra con el sufrimiento de los familiares de las víctimas de ese delito.

Las prendas se pueden pedir a través de mensaje directo en la red social y tienen un precio de 370 a 700 pesos.

morravaliente, lamento que hayas sido víctima de abuso y abandono, pero en tus redes se ve que eres mayor de edad, y que ya estás grande para utilizar tu historia como excusa cuando cometes errores. No se capitaliza con el dolor de víctimas, no se capitaliza con cosas tan graves. — ?? (@nazy_iz) November 3, 2022

Not la gente tratando a la morra de @morravaliente.mx como si fuera la peor persona que ha existido en el planeta, pero se disfrazan y romanizan a los as3sin0s sérialesuD83DuDC80 — cancer baby (@daniimartineez_) November 3, 2022

Qué difícil es opinar sobre el tema de la morra valiente y sus tote bag, está en la delgada línea entre la incomodidad y su necesidad de expresión, pero nadie merece tanto hate, hasta sentí feo por ella. — Sasa Navarro uD83EuDDA9 (@sasanavarro) November 2, 2022

