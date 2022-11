Invitan a foro: La elección de medio término en EU implicaciones internas en México

Este viernes 11 de noviembre en punto de las 11:00 horas se llevará al cabo un foro en colaboración con Periódicos Asociados en Red y el Center for U.S.- Mexican Studies, US San Diego cuyo tema será “La elección de medio término en EU implicaciones internas en México".

En la conversación que se retransmitirá a través de las redes sociales de Diario de Yucatán, participarán de moderadores: Rafael Fernández de Castro, director de USMX y Sergio Alcocer, presidente COMEXI.

Los panelistas serán: Diego Marroquín Especialista en política comercial. COMEXI; Kate Bruhn Universidad de California, Santa Bárbara y Gabriel Guerra Analista de política nacional e internacional. Presidente y director general de Guerra Castellanos y Asociados.