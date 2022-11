Luis Carlos Ugalde: Reforma con pros y contras

Luis Carlos Ugalde Ramírez, presidente del desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE) entre 2003 y 2007, criticó algunas de las propuestas de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero dijo estar de acuerdo con otras.

En entrevista telefónica con el Diario, en sus oficinas de Ciudad de México, el exfuncionario, aunque no comparte muchos de los puntos de esa iniciativa de reforma, reconoció la necesidad de impulsar cambios importantes en el actual Instituto Nacional Electoral (INE).

También hizo un llamado para legislar y frenar el financiamiento ilegal de las campañas políticas, “que es un enorme problema”, dijo.

Respecto a la propuesta de AMLO de nombrar a los consejeros del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante una elección general, dice que eso conlleva el “riesgo de que el gobierno termine por controlar al INE”.

La propuesta presidencial plantea que los interesados en ocupar esos cargos podrán tocar tres ventanillas: el gobierno federal, el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia.

“Esto significa que el gobierno podrá postular a 20 candidatos, que serán ‘palomeados’ por López Obrador y que seguramente serán cercanos a él”, señala.

Añade que “el Congreso también propondrá a otros 20 candidatos, diez el Senado y diez los diputados, pero la pregunta es: ¿cómo se decidirá esto? Seguramente mediante un acuerdo con los coordinadores de cada partido, tomando en cuenta el peso ponderado de éstos”.

De este modo, dijo Ugalde Ramírez, de los 20 propuestos por el Congreso, “a Morena le tocarán unos 12 o 13 candidatos y a la oposición, unos siete. ¿Y a quién va a nominar Morena?, pues seguramente a la gente de López Obrador”.

“En cuanto al Poder Judicial, allí no sé a quién podría postular, pero en general se dará el hecho de que de los 60 posibles candidatos, por lo menos 32, más de la mitad, serán cercanos al Presidente”, asevera.

Ugalde advirtió que otro inconveniente de la iniciativa de reforma es que esos candidatos deberán hacer campaña por todo el país, pero, “¿de dónde sacarán la lana?”, pregunta.

“No lo sé”, se responde, “pero alguien les va a dar dinero en efectivo, bajo la mesa y en este sentido, quienes más posibilidades tienen de recibir eso, son los que tienen el apoyo del gobierno, de los gobernadores, y Morena tiene 22”.

Así, señala, de los 60 candidatos, los que tendrán más votos serán los cercanos a Morena, de modo que de los siete consejeros que se elegirán, si se aprueba la reforma, probablemente cinco serán muy próximos al gobierno obradorista.

“Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el Instituto será una extensión política del gobierno de AMLO, simple y sencillamente”.

De acuerdo con Ugalde Ramírez, otra propuesta discutible es la de reducir el financiamiento a los partidos, que es “una muy mala sugerencia, porque no ataca las causas del problema”.

Explica que si se reduce el dinero a los partidos habrá dos inconvenientes: uno, los van a matar y solo sobrevivirá el partido oficial. Dos, los partidos se volverán dependientes de los poderes fácticos y de los gobiernos.

El entrevistado reconoce que esa propuesta “es una medida que suena bonito, pero no resuelve las cosas, aunque sí creo que es posible reducir el financiamiento a los partidos, pero en un monto razonable, que no afecte sus capacidades para sobrevivir”.

“Por ejemplo, reducir el financiamiento en un 30 por ciento y prorratearlo a lo largo de tres años, pero no hacer lo que el Presidente propone, de cero financiamiento público a partir del próximo año, eso sí parece muy radical y generará muchos riesgos”.

Respecto a la propuesta de crear un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y desaparecer a los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), Ugalde se dijo “partidario de eliminarlos parcialmente”.

“Creo que el INE puede absorber la operación de las elecciones en todo el país y desaparecer los organismos locales, pero en este punto soy partidario solo parcialmente, porque me parece que los estados del país deberían ser capaces de organizar sus elecciones y poder autogobernarse”, explica.

Y los tribunales locales en materia electoral, ¿también deberían desaparecer, como lo plantea la iniciativa de reforma?, se le pregunta.

“Creo que también pueden desaparecer porque en muchos lugares han sido capturados por el gobierno, trabajan con criterios políticos y, eventualmente, todas sus decisiones terminan en las salas regionales del Tribunal Electoral Federal. Entonces, en este caso, más que en el de los Oples, pueden desaparecer, efectivamente”.

Dentro de la discusión generada por esta propuesta de reforma electoral, ¿cree que el INE debe permanecer como está o promover modificaciones?

“El sistema actual requiere cambios importantes”, responde Ugalde Ramírez. “Necesita cambios para prevenir y combatir la intervención del crimen organizado en los procesos electorales y para contener el financiamiento ilegal de las campañas políticas, que es un enorme problema desde hace 15 o 20 años”.

“También requiere cambios para bajar el costo operativo y cambios para des-regular el sistema electoral, que está lleno de candados y prohibiciones, que lo encarecen mucho”, añade.

“Igualmente deberían revisarse los sistemas de libertad de expresión y definir cómo se deben resolver las elecciones presidenciales, es decir, sí debe haber o no segunda vuelta, así como combatir el clientelismo y la compra del voto. Se requieren muchos cambios, por supuesto”.

¿Cuál sería el mecanismo para frenar el financiamiento ilegal de las campañas, con dinero bajo la mesa?

“Una solución es limitar el uso de efectivo”. En la economía gubernamental, en los gobiernos en general, explica, hay muchas operaciones que se llevan al cabo en efectivo y eso significa que hay mucho dinero que no deja rastro y que los gobiernos usan para apoyar a sus candidatos. “Si se obliga a los gobiernos a realizar sus operaciones con transferencias bancarias, disminuye la posibilidad del financiamiento ilegal de las campañas”, puntualiza.

Otra alternativa, dice, es obligar a los gobiernos a llevar al cabo procesos abiertos de licitación de los contratos, es decir, eliminar o reducir las adjudicaciones directas. “Sí esto se hace, los gobiernos se quedarán sin instrumento para pagar las deudas de su campaña”.

Según Ugalde Ramírez, cuando un contratista se acerca a dar dinero bajo la mesa es porque sabe que en el futuro ese gobernador le pagará con contratos, “pero sí no hay claridad en eso, si tú no me puedes pagar con contratos porque tienes que licitar, entonces disminuye el incentivo de dar dinero”.

Una tercera manera de combatir el financiamiento ilegal es el voto obligatorio, afirma el entrevistado.

Explica que los partidos gastan mucho dinero en movilizar a los votantes el día de la elección. En México, la participación electoral es del 40 al 50 por ciento y por esto los partidos piensan que movilizando a la gente pueden ganar.

Al hacer obligatorio el voto, dice, podría salir a votar el 85 por ciento del padrón, por lo que ya no será necesaria la movilización ni la compra del voto. Esta es una manera de desincentivar estas prácticas, señala.— HERNÁN CASARES CÁMARA