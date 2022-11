Protestas interrumpen Cuarto Informe de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco (VÍDEO)

GUADALAJARA.- Protestas, abucheos y reclamos interrumpieron el Cuarto Informe de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, que se llevó a cabo ante el Congreso estatal el pasado domingo 6 de noviembre.

Temas como la violencia de género y manejo presupuestal fueron los que dieron pie a varios de los reclamos de los presentes entre ellos legisladores e incluso el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, quien abandonó la sala en protesta contra el gobernador.

“Ante las groserías seguiremos trabajando”, respondió el gobernador ante los reclamos mientras sus partidarios intentaron opacar los reclamos y protestas con gritos de “¡Gobernador! ¡Gobernador!”.

Protestas en Cuarto Informe de Gobierno de Enrique Alfaro

El gobernador de Movimiento Ciudadano tuvo que detener su informe de gobierno en cinco ocasiones debido a los gritos y reclamos como quedó evidenciado en vídeos que circulan en redes sociales.

Varios de los presentes desestimaron los avances presentados por Alfaro, principalmente en lo referente a la atención a las protestas sociales y manifestaciones.

“Atendimos este año 718 manifestaciones de todo tipo, desde los que protestan contra un servidor por decisiones del Consejo hasta huelgas de hambre por conflictos entre personas”, afirmó en referencia a la huelga de hambre de 70 horas de la activista Blanca Paredes.

#VIDEO ?????? Protestas contra Enrique Alfaro interrumpen su cuarto informe. Representantes de personas despedidas del Consejo de la Judicatura increparon al gobernador de Jalisco. “Ante las groserías seguiremos trabajando”, respondió @EnriqueAlfaroRpic.twitter.com/8VUfmmhkKZ — ??? ??. ?í?I?O ®????? (@Mr_Civico) November 6, 2022

“¡No mienta, gobernador!”, gritaron algunos asistentes. También en ese momento la presidenta del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Jalisco, Natalia Juárez Miranda, levantó una pancarta reclamando el recorte de presupuesto a la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Por su parte, un representante del Consejo de la Judicatura reclamó el despido de trabajadores el pasado 31 de octubre: “Por órdenes del gobernador se corrió a 98 compañeros. Así inician los totalitarismos, gobernador. La historia lo juzgará de esa manera”.

Llegan las protestas al recinto legislativo. Representantes de las personas despedidas del Consejo de la judicatura increpan al gobernador @EnriqueAlfaroR en su 4to informe de gobierno. pic.twitter.com/Auj3DIcaCA — Omar García (@omar_comunica) November 6, 2022

“Se vale que griten, nosotros seguimos gobernando”, afirmó el gobernador Alfaro ante las críticas de Natalia Juárez además aseguró que el PRD en Jalisco no podrá alcanzar los votos necesarios para mantener su registro.

La diputada y presidenta de la Mesa Directiva, Mirelle Alejandra Montes Agredano, se vio obligada a otorgar varios recesos durante el informe de gobierno ante las protestas que parecían estar cerca de salirse de control.

Pese a las interrupciones, los críticos del gobierno de Alfaro retomaban los reclamos. Incluso el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, se unió a la controversia al reprochar a Natalia Juárez, a quien dijo que “nunca sería diputada” si no se da su lugar.

“¿A qué se refiere @DanteDelgado cuando me dice que no me doy mi lugar por cuestionar a @EnriqueAlfaroR por sus cifras? Y me pregunto, ¿por qué me dice que por ‘no darme mi lugar’ nunca seré diputada? Y por último, ¿por qué ese señor exige que me calle y no proteste?”, escribió Natalia Juárez en sus redes sociales.

Pregunta sería. A qué se refiere @DanteDelgado cuando me dice que no me doy mi lugar por cuestionar a @EnriqueAlfaroR por sus cifras? Y me pregunto, por qué me dice que por “no darme mi lugar” nunca seré diputada. Y por último, porque ese señor exige que me calle y no proteste. — natalia juárez (@juarezmiranda) November 7, 2022

Las tensiones aumentaron cuando el gobernador afirmó que el próximo año tampoco se otorgaran recursos para Museo de Ciencias Ambientales de la UdeG, lo que hizo que el rector Ricardo Villanueva abandonará la sala.

“Yo me retiro porque no me parece que el gobernador tome a tono de burla ni con sarcasmo un tema que para la UdeG es vital que es el respeto a su autonomía [...] Que el gobernador hable con esa naturaleza de ‘no tienen dinero ni tendrán el próximo año’ como burla, a mí me parece muy poco educado”, afirmó a medios de comunicación.

De acuerdo con imágenes compartidas por medios locales, conforme avanzó el evento más personas habrían abandonado el Congreso en rechazo al funcionario estatal. Además se registraron manifestaciones en las afueras del recinto.

Los manifestantes en las calles calificaban al gobierno de Enrique Alfaro como “corrupto y represor” y al gobernador de Jalisco como “indiferente” y “prepotente”, y exigieron que rindiera cuentas por su administración.

Al grito de “corrupto” y “represor”, ciudadanos se manifiestan afuera del @LegislativoJal para exigir al gobernador @EnriqueAlfaroR que rinda cuentas por su administración. pic.twitter.com/g4ZVCb2rVY — Canal 44 (@CANAL44TV) November 6, 2022

