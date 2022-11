Caso Ayotzinapa. Denuncian ante FGR a Alejandro Encinas por 'falsificar evidencia'

CIUDAD DE MÉXICO.-El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente falsificar evidencia y documentos en relación al caso Ayotzinapa.

La denuncia fue hecha por el equipo de defensa legal de cuatro elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) imputados por el caso Ayotzinapa, que también señalaron a otros servidores públicos por los delitos de falsificación de documentos, obstruir la administración de la justicia, declaraciones falsas y otros delitos que sean identificados en la investigación.

La denuncia fue hecha poco más de una semana de la publicación de un artículo de The New York Times que cita declaraciones del propio Encinas Rodríguez alegando que las evidencias presentadas en el Informe del caso Ayotzinapa de la Comisión de la Verdad no fueron verificadas.

Denuncian irregularidad en investigación del caso Ayotzinapa

La defensa del General José Rodríguez Pérez, el Capitán José Martínez Crespo, el Subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el Sargento Eduardo Mota Esquivel señaló que no hay delito que implique a los militares.

“Reiteramos, los miembros del Ejército no tuvieron participación en los hechos que falsamente le atribuye la comisión", aseguró el abogado Omar González, "Estas afirmaciones son falsas", acusó sobre las declaraciones del pasado 18 de agosto del subsecretario.

Alejandro Encinas afirmó que existía evidencia contra las Fuerzas Armadas Mexicanas por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas, que según el informe sin testar del caso Ayotzinapa, se trata de capturas de pantalla de conversaciones entre militares e integrantes del crimen organizado.

Hay allí números identificados como que pertenecían a los criminales, sus parejas, funcionarios del gobierno municipal de Iguala, sus familiares y militares. El informe reconstruye los hechos a partir de lo que esas personas hablaron por mensajes de texto y WhatsApp. pic.twitter.com/46VnHfsmzI — Peniley Ramírez (@penileyramirez) September 24, 2022

Entre los mensajes presentados por el subsecretario resaltó los del coronel Rodríguez Pérez, quien presuntamente dio la orden de desaparecer a seis estudiantes, cuya defensa señaló que dichas acusaciones corrompen el debido proceso y presunción de inocencia.

"Es fundamental que no se pierda de vista que las capturas de pantalla a que hace referencia el subsecretario Encinas en su informe ni siquiera forman parte del proceso que hoy tiene privados de la libertad a nuestros representados”, acusó el abogado.

La defensa de los militares presentó a la FGR un dictamen materia de informática que rechaza la veracidad de los mensajes donde presuntamente discuten con sicarios de Guerreros Unidos el destino de los estudiantes normalistas.

Dicha evidencia pericial respalda los hallazgos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre las pruebas del caso Ayotzinapa.

Omar González y Alejandro Robledo, abogados de la defensa, solicitaron la comparecencia en calidad de testigos del GIEI y del propio Alejandro Encinas, quien elaboró el informe de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (COVAJ).

También denuncian que gran parte de la investigación de Encinas se basa en testimonios de un testigo clave “Juan”, quien sería en realidad el exjefe de sicarios de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo alias “El Gil”.

"En su intento de obtener resultados rápidos y visibles, el subsecretario Encinas hizo a un lado a sus colaboradores, presentando a sus espaldas un informe falto de rigor, elaborado con evidencia cuestionable, por no decir abiertamente falsificada, y puso en peligro el futuro de la investigación y las esperanzas de justicia de los familiares de los estudiantes y la confianza de la sociedad”.

"Lo más grave es que evidencian la politización de un caso profundamente doloroso para México y acreditan la perversión del derecho penal con fines ideológicos que atentan contra la verdad y manchan el buen nombre del Ejército", denunció la defensa.

AMLO defiende investigación de Alejandro Encinas

Tras los cuestionamientos de GIEI y la entrevista del propio Alejandro Encinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la investigación y al subsecretario a cargo de esta asegurando que las pruebas presentadas por la Comisión de la Verdad de su Gobierno son "sólidas".

“Son elementos sólidos y hay pruebas suficientes, hay más de una prueba en cada caso, es otro tipo de cosas, en el fondo es el deseo ferviente del conservadurismo de que no cumplamos con el compromiso que tenemos con los padres de Ayotzinapa", afirmó AMLO.