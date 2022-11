Caso Mónica Citlalli: hallan sin vida a maestra de inglés desaparecida en Ecatepec

El cuerpo encontrado hallado sin vida este miércoles en autopista México-Cuernavaca sí es el de Mónica Citlalli Diaz Reséndiz, maestra de inglés desaparecida el día 3 de noviembre pasado, en la colonia San Juan Alcahuacan, en el municipio de Ecatepec.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la identidad de la maestra que impartía clases en el colegio Quick Learning del Estado de México.

El cuerpo fue hallado a la altura del kilómetro 40 de la citada vía, muy cerca del poblado de Parres, en la alcaldía Tlalpan, en los límites de la Ciudad de México y Morelos.

La identidad de Mónica Citali, de 30 años de edad, del cuerpo fue confirmada esta tarde, después de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) informara que iniciaría una investigación por el delito de feminicidio tras el hallazgo del cuerpo de una mujer en la autopista.

"La Fiscalía CDMX informa que iniciamos una investigación por el delito de feminicidio luego del hallazgo del cuerpo de una mujer en la autopista México-Cuernavaca, perímetro del Pueblo de Parres, de la alcaldía Tlalpan", señaló mediante un comunicado emitido a través de su cuenta de Twitter.

De acuerdo con versiones de los familiares de Mónica Citlali,ella salió de su casa alrededor de las a las 15:00 horas en San Salvador Atenco rumbo a su trabajo en QuickLearning ubicado en Valle de Aragón 2da Sección.

Sin embargo, sus compañeros de trabajo informaron que Mónica Citlali no se presentó a trabajar, por lo que comenzaron su búsqueda. De acuerdo con la descripción de sus conocidos, la última vez que se le vio vestía un pantalón de mezclilla, camisa de rayas y chaleco azul.

La madre de Mónica Citlalli, Felipa Reséndiz, detalló ante medios de comunicación que su hija descendió del transporte público, pero nunca entró a las instalaciones de la escuela donde laboraba. La mujer refirió que son aproximadamente 20 pasos los que separan a la parada del transporte del colegio de inglés donde trabajaba la joven.

La madre pidió a las autoridades para que revisen las cámaras de seguridad para poder determinar qué pasó luego de que la docente bajo de la combi.

"El chofer dijo que se bajó con paso rumbo a la escuela, a la cual no entró porque habló una compañera que no fue a clases". Fue desde ahí que se enteraron los padres de la desaparición de su hija Citlalli. “Ella se fue a la escuela dar clases y al final de cuentas no entró y es como nos dimos cuenta de que se la llevaron".