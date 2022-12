Nace una bebé con cola de 6 cm en Nuevo León

MÉXICO.- En Nuevo León se registró el nacimiento de una bebé con cola, de acuerdo a lo revelado por el Journal of Pediatric Surgery Case Reports, mismo en el que se analizó el caso.

De acuerdo con el artículo, el nacimiento de la pequeña se dio con normalidad: una cesárea en un hospital rural neoleonés, con padre y madre sanos y no consanguíneos, la pareja ya habían sido padres de un hijo que también nació sano. Además el embarazo de la madre no presentó complicaciones, no hubo registro de exposición a radiación o a teratógenos (agentes capaces de causar un defecto congénito).

Sin embargo, cuando la bebé estuvo fuera del vientre de la madre los doctores detectaron que la recién nacida presentaba una estructura en forma de cola de 5.7 cm de longitud y de entre 3 y 5 mm de diámetro. La extremidad se encontraba en la hendidura interglútea.

La estructura de la cola era blanda, cubierta de piel y pelo fino, se podía mover pasivamente sin dolor, pero no mostraba ningún movimiento espontáneo. Al detectarlo, los médicos procedieron a pellizcar la extremidad con una aguja, al hacerlo la bebe lloró, por lo que confirmaron conexión nerviosa.

Después los médicos comenzaron a aplicar diversas pruebas. A través de una radiografía se descartó la evidencia de irregularidades o estructuras óseas dentro de la cola. Además, una ecografía abdominal descartó malformaciones renales y del tracto urinario, o reflujo vesicoureteral.

La resonancia magnética practicada no reveló anormalidades cerebrales, además, fue negativa para disrafismo posterior, y presentó médula espinal y cono medular de características normales. Entre tanto, la exploración auditiva y cardíaca fue normal, es decir: una bebé sana, por lo que fue dada de alta para seguimiento ambulatorio.

Cuando la bebé cumplió dos meses fue evaluada nuevamente por el equipo de pediatría y cirugía general mismos que encontraron que la cola había crecido 0.8 centímetros, por lo que fue extirpada y la zona afectada fue reconstruida mediante plastia de Limberg.

Después la cola fue sometida a más análisis en los que se reveló que la muestra contenía tejido blando, incluyendo tejido fibroadiposo, estructuras vasculares y haces nerviosos, cubiertos por piel, sin alteraciones histopatológicas.

La pequeña ya fue dada de alta y no se registraron complicaciones en el seguimiento.