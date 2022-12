A un mes de la tragedia de dos hermanas en CDMX, la madre pide justicia

La mamá de Sofía y Esmeralda, María Elvira Canchola, pidió a las autoridades capitalinas continuar con la investigación por el homicidio de sus hijas, que cayeron y murieron en una coladera destapada en la alcaldía Iztacalco, en Ciudad de México.

A un mes del desafortunado hecho, los familiares de las hermanas que fallecieron dieron a conocer que no hay un solo responsable de la tragedia.

Este sábado 11 de diciembre, en el sitio donde se ubica la coladera, en Viaducto Río de la Piedad y Añil, la mamá de las jóvenes, de 16 y 23 años, acudió a una misa y pidió a la Fiscalía capitalina que no se quede todo en un mero trámite.

La señora Canchola afirmó que nadie del gobierno la ha apoyado como madre, ni siquiera como víctima, por lo que exige justicia tras la "negligencia" del Sistema de Aguas de Ciudad de México y de la alcaldía Iztacalco por dejar la coladera sin tapa, en la que cayeron Esme y Sofi, como les llamaba de cariño.

Como Grupo Megamedia informó, las hermanas cayeron en la coladera ubicada sobre el paso peatonal de Río de la Piedad y Añil, en la colonia Granjas México Poniente, alcaldía Iztacalco de la metrópoli, cuando se dirigían al concierto de la banda Zoé.

"Esta es una negligencia, porque mis niñas murieron, ellas tenían un futuro brillante por delante, está mi familia exigiendo justicia y no vamos a descansar hasta lograr la justicia, el gobierno cuenta que nos ha ayudado, de verdad que no, se van a dar cuenta que no nos han ayudado", dijo la madre de las hermanas, según citó milenio.com.