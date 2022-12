Investigan muerte de niña en hospital de Oaxaca; madre acusa negligencia

OAXACA.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) informaron que darán seguimiento puntual al fallecimiento de una persona menor de edad, ocurrido en el Hospital General de Ciudad Ixtepec, en el Istmo de Tehuantepec.

Esto luego de que Magnolia Urbieta Zamora, madre de Alexa, niña de cuatro años cuya muerte le fue notificada luego de que la menor fue operada con éxito, denunció que el deceso de su hija se debió a un caso de negligencia médica.

La mujer, Originaria de Juchitán, mencionó que su hija fue valorada por un doctor privado de esa ciudad, quien señaló que era necesario operarla y le informó que la intervención se podía hacer en el hospital de Ciudad Ixtepec.

"Aproximadamente a la una de la tarde la canalizan, la meten al quirófano, después de eso de pasar un rato, el doctor me avisa que mi hija salió bien de la operación, que mi hija ya estaba bien… a los cinco minutos me avisan que mi hija falleció, estando aún en quirófano, conectada a todos los aparatos de quirófano''

''Cinco minutos me dijeron que había salido excelentemente de la operación… no me explico la razón por la cual mi hija falleció", señaló Urbieta Zamora en una denuncia realizada a un medio informativo local.