Reunión de embajadora de EE.UU y Dina Boluarte es “acto de prepotencia”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un “acto de prepotencia” además de antidiplomatico que la embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Kenna, haya visitado a la nueva presidenta Dina Boluarte en medio de la crisis politica por la destitución de Pedro Castillo.

“Hablan de democracia en Estados Unidos y de libertad, estaba viendo ayer una visita que hace la embajadora al palacio de gobierno de Perú, independientemente que pueda ir un embajador a cualquier sitio, no les parece un acto de prepotencia, el no cuidar las formas, el no actuar con respeto”, afirmó AMLO.

AMLO cuestiona reunión de EE.UU con Dina Boluarte

Durante su conferencia de prensa ‘mañanera’ el presidente criticó la visita entre la embajadora estadounidense y Dina Boluarte, nueva presidenta de Perú tras la destitución de Pedro Castillo.

Noticias Relacionadas La SIP condena agresiones contra periodistas y medios en Perú

López Obrador señaló que son prácticas que vienen del tiempo atrás y si no cambian no se va a lograr una convivencia en armonía en toda América.

“¿Dónde está la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias? A lo mejor esto ni lo sabe el señor (Antony) Bilinken del Departamento de Estado y es un asunto de la embajada porque así lo han hecho siempre, sobre todo en América Latina”.

El mandatario pidió a su equipo buscar la fotografía del encuentro entre Lisa Kenna y Dina Boluarte.

#mañanera | "Hablan de democracia en Estados Unidos y de libertad. Estaba viendo ayer una visita que hizo la embajadora al Palacio de Gobierno de Perú. ¿No les parece un acto de prepotencia? ¿El no cuidar las formas?", dijo el presidente @lopezobrador_ @Notimex @Notimex_TV pic.twitter.com/IQ95TolbUp — Agustín Lozano (@tinlozano1) December 16, 2022

“A ver si la foto de la embajadora de Estados Unidos es de ayer, porque también uno tiene que ser cuidadoso, porque si es de ayer se me hace muy antidioplomático e irrespetuoso de la independencia de la soberanía de un país, pero siempre se ha dicho que en la política la forma es fondo”.

La foto en cuestión fue publicada en la cuenta de Twitter oficial de Presidencia de Perú. Lisa Kenna “reiteró el pleno respaldo de su país a la institucionalidad democrática en el Perú y a las acciones del gobierno constitucional para estabilizar la situación social”, escribió.

La presidenta @DinaErcilia Boluarte recibió a la embajadora de @USEMBASSYPERU, Lisa Kenna, quien reiteró el pleno respaldo de su país a la institucionalidad democrática en el Perú y a las acciones del gobierno constitucional para estabilizar la situación social.

???????? pic.twitter.com/30EqAa75lx — Presidencia del Perú ???? (@presidenciaperu) December 13, 2022

También el 13 de diciembre la Presidencia de Perú en Twitter compartió mensajes de otros representantes diplomáticos expresando “el apoyo de sus naciones como presidenta constitucional de la república, en favor del fortalecimiento de la democracia peruana”.

¿Qué pasó en Perú?

El pasado 7 de diciembre el presidente peruano Pedro Castillo disolvió el Congreso e instaló un gobierno de emergencia cuando los legisladores se disponían a votar un nuevo pedido de destitución.

Sin embargo, el Parlamento de Perú llevó a cabo la votación para destituir al mandatario programada para ese mismo miércoles 7 de diciembre.

Con 101 votos a favor y cuatro en contra el pleno del Parlamento aprobó la moción de vacancia presidencial por “incapacidad moral” con lo que se ordenó la destitución de Pedro Castillo y la vicepresidenta, Dina Boularte, asumió la presidencia.

El ahora expresidente Pedro Castillo fue detenido tras la aprobación del Parlamento de su destitución.

Te puede interesar: Cumbre de la Alianza del Pacífico se cancela por crisis en Perú: Marcelo Ebrard