Senado garantiza el ejercicio periodístico con reserva del “plan b” de reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El pleno del Senado aprobó una reserva del “plan b” de la reforma electoral para garantizar el derecho a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, a fin de que ninguna persona sea sujeto de persecución de la autoridad electoral salvo que ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceros o provoque algún delito.

En la reserva, presentada por el vocero de la bancada de Morena, César Cravioto, a la minuta con decreto de reforma a la Ley General de Comunicación Social, se avaló que la autoridad pueda intervenir también cuando se ataque el orden público.

“En materia electoral será inviolable el ejercicio del periodismo, no será sujeto de limitación previa, inquisición y medidas cautelares por autoridad electoral alguna, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, perturbe el orden público o constituya violencia política de género.

“Toda interacción periodística tendrá presunción de espontaneidad, salvo que se acredite lo contrario por medio de procedimientos en que se observen formalidades esenciales”, dice la reserva.

En entrevista, Cravioto aseguró que lo que se pretende es evitar que el INE siga hostigando a periodistas, políticos y cualquier otra persona por sus posicionamientos en diversos temas, como fue caso de la revocación de mandato.

“Las autoridades electorales solo podrán realizar requerimientos a personas, entes o cualquier otra figura que ejerce el periodismo, libertad de expresión y derecho de información en cualquier medio convencional o digital, por situaciones o hechos acontecidos durante los procesos electorales. Fuera de esos plazos no tendrá competencia alguna”, explica la minuta aprobada.

Puntualizó que lo que hace esta reforma es ponerle límites al INE, que había emprendido una cacería de brujas y se había vuelto el gran inquisidor, “para que no ande fustigando a comunicadores o ciudadanos”.

“El INE decía: ‘tú ya dijiste tal cosa, eres culpable’. No, al revés, presunción de espontaneidad. Si te acreditan lo contrario, por medio de un procedimiento, que se observen sus formalidades, o sea, no es de la ocurrencia de un consejero del INE, tiene que estar sustentado, y solo podrán hacer esos requerimientos durante procesos electorales”, explicó.

“Hoy, que no hay proceso electoral abierto, yo puedo decir un millón de veces: ‘Es Claudia’ y nadie me puede molestar. Inicia el proceso electoral y entonces ya tal vez decir ‘Es Claudia’ me puede generar un problema”, explicó Cravioto.