Tatiana Clouthier ratifica denuncia contra académico: "Utiliza Youtube para difamarme"

CIUDAD DE MÉXICO.- La extitular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, ratificó su denuncia penal contra el académico Alfredo Jalife-Rahme y quien resulte responsable por violencia politica y difamación.

Tatiana Clouthier acusó al académico de utilizar la plataforma YouTube para atacar y difamar a su persona, por lo que presentó una denuncia por el íliito el pasado 1º de diciembre.

Por presunta difamación, este viernes 16 de diciembre Tatiana Clouthier acudió a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para ratificar la denuncia en contra de Alfredo Jalife.

"Iniciado este año ha arreciado, dos cosas que pondría yo en la mesa, una de ellas tiene que ver con violencia política y esa me parece que, en momentos tan importantes como los que vivimos en términos de lo que ha sucedido en los últimos tiempos en temas de las mujeres, me parece muy grave", dijo la exsecretaria.

Ratificamos la denuncia en contra de Alfredo Jalife y quien resulte responsable por delitos de difamación y violencia política.



NO normalizaremos ningún tipo de violencia.



Confío en la acción de nuestras autoridades para ejercer justicia.uD83DuDC49uD83CuDFFChttps://t.co/eBE9nREdXT #SumaUna uD83DuDE4BuD83CuDFFD??? pic.twitter.com/5Yms7sveiH — Tatiana Clouthier (@tatclouthier) December 16, 2022

La exsecretaria aseguró que los ataques de Alfredo Jalife incrementaron en los últimos meses por temas como la entrega del litio y su supuesta agenda en favor del fracking.

Tatiana Clouthier niega insultos contra AMLO

La exsecretaria también acusó al académico de señalarla por, supuestamente, insultar al presidente Andrés Manuel López Obrador siendo una de las declaraciones que “más me aqueja en este momento”.

"Él utiliza el YouTube para hacer presentaciones donde me acusa y ensucia mi buen nombre, y ha hablado sobre el hecho de que yo he querido entregar el litio, de que soy una entreguista, de que he trabajado una agenda a favor del fracking, que me he dedicado a injuriar al Presidente de la República", acusó Tatiana Clouthier.

Tatiana Clouthier afirmó que dichas declaraciones del académico de la UNAM perjudican su futuro político y profesional.

"Me parece que momentos tan importantes como los que vivimos en términos de lo que ha sucedido en los últimos tiempos en temas de las mujeres, me parece muy grave, y por otro lado, es toda la parte de la difamación", describió Tatiana Clouthier.

