Le roban el celular, lo ubica y lo encuentra en negocio de teléfonos

A mi me pasa algo parecido, el celular se me perdió el 19 de noviembre apagado, hoy me sale esta ubicación en Soledad, es posible que mi celular viejo se encuentre en ese lugar, no me muestra ubicación con exactitud.

No me atrevo a buscar policías porque será perder el tiempo.uD83DuDE13 pic.twitter.com/vzZguIbPUU