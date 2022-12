Ataque a Ciro Gómez Leyva, tema de nuevo en la mañanera de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó que el ataque armado al periodista Ciro Gómez Leyva se haya hecho para buscar afectar a su gobierno y aseguró que los periodistas de "alto nivel" tienen menos riesgos que los "de los pueblos", que lamentablemente son asesinados por grupos del crimen organizado

"No vamos a permitir que se agreda a periodistas ni a ninguna persona, vamos a estar cuidando a todos quienes nos pidan apoyo. "Estos periodistas de más alto nivel tienen menos riesgos, son más blancos para desestabilizar, porque son famosos y más si tienen diferencias con nosotros. Pero saben quién corre más riesgo; ahí está el peligro, porque las banquetas son muy angostas, no van a saber en qué restaurante de Polanco estoy.

"No se puede pasar desapercibido en los pueblos, además si lo vemos, los que han sido asesinados periodistas, la mayoría de pueblos y no famosos, la mayoría asesinados por grupos criminales de las regiones", declaró López Obrador en su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional.

Señaló que aunque sus adversarios no lo acepten, antes el principal violador de los derechos humanos era el Estado, y mencionó que en el caso Ayotzinapa y Atenco, "fue el Estado y se olvida todo eso, no somos iguales".

Señaló que al periodista Ciro Gómez Leyva lo conoce desde hace 25 años, cuando le hizo una buena entrevista, "histórica" para Milenio Semanal

. "Él era muy amigo, lo conocí por Jaime Avilés, uno de los mejores periodistas, con una prosa única, ejemplar. Muy bueno para la crónica", expresó.

El presidente López Obrador manifestó que no descarta que el ataque a Ciro Gómez Leyva se haya hecho para buscar afectar a su gobierno y desestabilizar al país, por lo que adelantó que si se tienen las pruebas, se presentarán las denuncias "sea quien sea". En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, señaló que si con el ataque al periodista el propósito era generar un conflicto mayor, desestabilizar al país, "también es un crimen".

"No es un asunto menor, quisieron asesinarlo, o intentaron hacerlo y si no fue así, el propósito era generar un conflicto mayor, desestabilizar al país, que eso también es un crimen. "Por eso cuando plantean lo de Ciro, de que pudo ser un autoatentado, no porque él se lo haya hecho fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros, no lo descarto", dijo. "Si así fuera, ¿qué hará el gobierno?", se le preguntó.

"Lo vamos a denunciar. Si tenemos las pruebas, lo vamos a denunciar, y sea quién sea. No hay privilegios y pueden ir a la ONU, irme a acusar con el rey de España, ir a Washington a pedirle al presidente Biden que intervenga porque se está afectando la democracia en el país. Nunca se había vivido un ambiente de libertades y de democracia en México como ahora, nunca", expresó.



