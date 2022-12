Internautas captan posible indirecta de AMLO a Ricardo Monreal ¿lo dejarán fuera de Morena?

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio un discurso que los internautas interpretaron como una indirecta contra Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado y aspirante a la presidencia de México.

En los últimos meses un segmento de la militancia y simpatizantes de Morena han señalado a Ricardo Monreal como un supuesto “traidor” a López Obrador, el partido y la llamada Cuarta Transformación a raíz de declaraciones de Layda Sansores en su programa “Martes del Jaguar”.

Ahora el presidente aviva dichos señalamientos con su supuesta indirecta a Monreal Ávila durante la reunión de senadores y diputados federales de Morena y partidos en coalición, Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

AMLO retomó un viejo dicho en la política, “amigos de mentira y enemigos de verdad”, al hablar sobre la lealtad a la Cuarta Transformación: “la lealtad más importante es la que se profesa al pueblo y al proyecto de transformación en beneficio al pueblo”.

“Antes se hablaba de la lealta’ a las personas y además de ser algo relativo porque suele pasar, no es el caso de nosotros que nos formamos manteniendo principios e ideales, pero en la política suele pasar de que se tienen amigos de mentira y enemigos de verdad”, acusó AMLO.

“Hablan mucho de lealtad sin tener principios, sin tener ideales. A la primera traicionan. No resisten las tentaciones del poder. Por eso lo mejor es la lealtad al proyecto”, dijo el presidente, lo que se interpretó como una indirecta de AMLO a Ricardo Monreal.

Tras la controversia entre Layda Sansores y Ricardo Monreal surgieron rumores de que el senador abandonaría el partido, incluso recibió invitaciones de partidos de oposición como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) de unirse a sus filas.

El medio español El País también publicó que la coalición ‘Va por México’ había ofrecido la candidatura a las elecciones presidenciales de 2024 a Ricardo Monreal, quien anteriormente afirmó que este diciembre definiría si abandonaba o no a Morena.

A principios de diciembre el senador Ricardo Monreal aseguró que pese a las filtraciones de Layda Sansores de sus supuestos chats con Alejandro ‘Alito’ Moreno, dirigente nacional del PRI, él se mantendría dentro de las filas de Morena.

Monreal también destacó que es un miembro fundador del partido, sin embargo, defiende el derecho de todos a tener opiniones diferentes además reiteró que aún es aspirante a la candidatura presidencial del partido en 2024.

Defiendo el derecho a tener voz propia, opinión autónoma y criterio racional. No soy coro de incondicionalidades ni tampoco partidario del pensamiento único, porque esa fue nuestra lucha.

No promovamos la hostilidad; he sido fundador, defensor y constructor de este movimiento. pic.twitter.com/fLAH6l84J4 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 2, 2022