Renuncias y reacciones a extensión de la dirigencia de 'Alito' Moreno en el PRI

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo Político Nacional del PRI aprobó una modificación a los estatutos internos del partido que permitirían a Alejandro ‘Alito’ Moreno extender su período como dirigente nacional del partido de 2023 a 2024.

La modificación causó enojo entre varios integrantes de la militancia priista e incluso llevó a algunos integrantes del partido a presentar su renuncia en protesta.

El ‘madruguete’ de ‘Alito’ Moreno

Durante la noche del martes 19 de diciembre el Consejo Político Nacional del PRI avaló una reforma a los estatutos internos del partido para tener la facultad de aprobar la prórroga de la dirigencia nacional de ‘Alito’ Moreno hasta concluir el proceso electoral de 2024.

Con 458 votos a favor y 0 en contra, se aprueban las diversas disposiciones para adecuar nuestro marco normativo para armonizarlos con el marco jurídico electoral y para el fortalecimiento de la organización de nuestro Partido. ¡El PRI se fortalece ante los grandes retos! pic.twitter.com/uwNoZj8r9r — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) December 20, 2022

Alejandro Moreno Cárdenas debía concluir su período como dirigente nacional del PRI el próximo 18 de agosto de 2023, pero ahora se extiende hasta concluido el proceso electoral de 204 cuando será electo el próximo Presidente de la República y se renovará el Congreso de la Unión.

Sobre este tema: 'Alito' Moreno impulsa reforma interna para mantener control del PRI

¿Quiénes renunciaron al PRI?

En protesta a la reforma de ‘Alito’ Moreno dos integrantes del Consejo Político Nacional presentaron sus renuncias.

El exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y el excandidato al gobierno de la misma entidad, Mario Moreno Arcos, presentaron sus renuncias al Consejo Político Nacional del PRI la mañana de este martes 20 de diciembre.

"No aprobé la reforma que prolonga el mandato del Presidente del PRI, insulta a la historia del partido y a los miles de militantes de todo el país. Por dignidad no puede uno callar ante este abuso, presentaré mi renuncia al CPN. #AlitoNoMeRepresenta", escribió Astudillo en Twitter.

He enviado mi carta de renuncia como integrante del Consejo Político Nacional del @PRI_Nacional, dirigida a @alitomorenoc y a @PabloAnguloB. pic.twitter.com/1dQjUBjuwh — HectorAstudillo (@HectorAstudillo) December 20, 2022

Mario Moreno Arcos escribió: “Mis convicciones me impiden avalar la reforma que prolonga el mandato del Presidente del PRI. Presentaré mi renuncia al CPN. El PRI no es de los dirigentes. No más imposiciones".

Mis convicciones me impiden avalar la reforma que prolonga el mandato del Presidente del PRI. Presentaré mi renuncia al CPN.

El PRI no es de los dirigentes. No más imposiciones.@PRI_Nacional — Mario Moreno Arcos (@Mario_M_Arcos) December 20, 2022

Aunque varios priistas han expresado su descontento por la extensión de mandato de 'Alito' Moreno. hasta el momento solo Héctor Astudillo y Mario Moreno Arcos han presentado sus renuncias al Consejo Político Nacional del PRI.

Reacciones a reforma de 'Alito' Moreno para mantener dirigencia del PRI

El senador Miguel Ángel Osorio Chong denunció que la modificación se aprobó en una reunión a puerta cerrada y en total hermetismo sin convocar a la Asamblea Nacional del PRI. Además adelantó que buscará impugnar la medida del dirigente priista.

Por eso, no asistiré al #ConsejoPolíticoNacional de esta tarde. No voy a convalidar este golpe a la voluntad de la militancia; por el contrario, acudiré a las instancias legales correspondientes. — Miguel Ángel Osorio Chong (@osoriochong) December 19, 2022

Claudia Ruiz Massieu reiteró que 'Alito' se había comprometido con los expresidentes nacionales del PRI a no extender su mandato después de que el pasado 14 de junio exigieran su renuncia debido a las varias derrotas del partido en las elecciones de 2021.

Nos dijiste @alitomorenoc que no te quedabas en la dirigencia del @PRI_Nacional más allá del 19 de agosto de 2023. ¿Vas a cumplir? — Claudia Ruiz Massieu (@ruizmassieu) December 20, 2022

La también exdirigente nacional del PRI aseguró que las acciones de Moreno Cárdenas impiden recuperar la confianza de la ciudadanía al partido.

Roberto Madrazo, excandidato del PRI a las elecciones presidenciales de 2006 condenó la extensión de mandato de Moreno, e hizo énfasis en que la medida beneficia a sus rivales en Morena debido a las derrotas en varios comicios bajo el mando de 'Alito'.

Alejandro Moreno reformó los estatutos del #PRI para prolongar su dirigencia y asignar candidatos en 2024.



Alito ha perdido 10 gubernaturas… con esta reforma para favorecer a @alitomorenoc, también se favorece a Morena.



¿Somos la alianza PRI-PAN-PRD o somos el #PRIMOR? — Roberto Madrazo (@RobertoMadrazo_) December 20, 2022

Varios integrantes del PRI como Zaira Fernández, síndico Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo se unieron en un movimiento de priistas inconformes.

No vamos a participar en la renovación del Consejo Político Estatal del PRI; no estamos de acuerdo con las decisiones unilaterales que toma Alito Moreno, ni con su dirigencia impuesta en Sonora.



Aquí te decimos por qué.#MovimientoDePriistasINCONFORMES pic.twitter.com/T5BVR7yArT — Zaira Fernandez (@zairafernandezm) December 14, 2022

En redes sociales, internautas tanto simpatizantes como opositores del PRI cuestionaron la medida para mantener a "Alito" Moreno como dirigente nacional del partido.

Pues resulta que Alito a quien por cierto defienden mucho, sí altera estatutos a su conveniencia ???????

"Alejandro Moreno":

Tras una modificación de sus estatutos se prolongará su dirigencia en el PRI hasta 2024.

Ahí tienen la democracia que tanto anhela el PRIAN pic.twitter.com/TSAekw7yp0 — ???????????? ???????????? ?? (@nutriachaira) December 20, 2022

A la senadora @ruizmassieu:

Usted y sus compañeros de bancada lo saben bien; pero vale la pena un respetuoso recordatorio:

Si Alito Moreno sigue en las filas del PRI el derrumbe de su partido será definitivo.



De nada habrá servido el esfuerzo que han hecho para levantarlo. — SOS @s_sordo (@s_sordo) December 20, 2022

Más priistas en contra de la eternización de Alito Moreno en la dirigencia del PRI ?? https://t.co/korTxAYBhI — Juan Ortiz ???????? (@Juan_OrtizMX) December 20, 2022

Opositores al PRI reaccionan a extensión de 'Alito' Moreno en la dirigencia nacional del PRI.

Seguro la ampliación del mandato de Alito Moreno en el PRI es algo muy democrático.



Porqué eso es lo que hacen los demócratas, ¿no? — Beth Castillo (@bethcastilloo) December 20, 2022

Qué Alito Moreno quiera seguir cómo dirigente del PRI a pesar de todo lo que representa y no haga caso a la ciudadanía que quiere cambios y depuración en los partidos de oposición, me hace pensar que lo hace para favorecer a Morena!???? — Don Porfifirio Díaz (@DonPorfifirio) December 20, 2022

Marko Cortés: Reelecto por el PAN

Alito Moreno: Busca reelegirse en el PRI



Ah, pero "ezdeke Anlo es un dictador adicto al poder" ¿O cómo era? — Guille Vidal (@eltemaguillev) December 20, 2022

Si Alito Moreno se Auto Nombró cómo presidente del PRI hasta el 2024, porque AMLO no se puede auto nombrar Presidente hasta el 2030? Que al cabo ellos (PRIAN) dictan la democracia ???????? — Chesare Cortes Cruz (@CeaseCruz) December 20, 2022