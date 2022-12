FGR no investigaría ataque a Cito Gómez Leyva; AMLO afirma se investigará a fondo el atentado

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó este miércoles que dio instrucciones para investigar “a fondo” el atentado ocurrido el pasado jueves contra el periodista Ciro Gómez Leyva, que fue atacado a balazos y salió ileso, y pidió que se haga justicia.

“He dado instrucciones de que se haga una investigación a fondo para que se haga justicia. Nosotros no nos vamos a manchar (nuestra imagen), es posible saber lo que sucedió”, afirmó el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

Ataque a Ciro Gómez Leyva

La noche del jueves, Ciro Gómez Leyva, uno de los periodistas más populares de México, fue atacado por dos personas que dispararon en su contra con la "clara" intención de asesinarlo.

"A las 11.10 pm, a 200 metros de mi casa, dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades", denunció el comunicador en su cuenta de Twitter.

López Obrador, quien el martes aseguró que el ataque contra el comunicador pudo ser un autoatentado para afectar a su Gobierno, dijo que es posible conocer la verdad sobre el hecho.

“Porque hay mucha gente que está con nuestro movimiento y que nos va a ayudar a saber si escucha que llegó alguien en una moto y que estuvieron discutiendo y los carros cruzaron quien pasaba por ahí, las trabajadoras, los trabajadores domésticos, choferes, eso es importante”, apuntó.

Pero además, dijo que se podrá investigar porque el ataque “no se trata de un crimen de Estado”, lo que sería muy difícil de desentrañar.

“No es un crimen de Estado, hay información, se consigue la información porque los organismos del Estado que están para hacer justicia actúan, no hay impunidad”, aseveró.

Recalcó que el ataque podría convenir a los medios de comunicación, a los políticos, para atacar a su Gobierno.

“¿A quién perjudica un asunto así? Al país y a la autoridad y al presidente, a la democracia”, dijo.

Carta abierta de periodistas al Gobierno Federal

El martes, 180 periodistas mexicanos, entre reporteros, editores, columnistas y articulistas, acusaron en una carta abierta que "todas las emanaciones de odio" hacia los comunicadores se “incuban, nacen y se esparcen” desde el Palacio Nacional y pidieron a López Obrador cesar los hostigamientos contra la prensa.

El ataque a Gómez Leyva se da en medio de una crisis de asesinatos de periodistas en México, pues de acuerdo con el conteo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), son ya 19 los periodistas y trabajadores de medios asesinados en el país en 2022.

Además, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), México se mantuvo en 2022, por cuarto año consecutivo, como el país más peligroso para los profesionales de la información. }

FGR no atraería el ataque a Ciro Gómez Leyva

El Presidente también manifestó que no hace falta que la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, atraiga el caso del ataque armado al periodista, pues indicó que le tiene confianza a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para que realice la investigación.

López Obrador consideró que la FGJCDMX puede realizar la investigación con apego a la verdad y sin impunidad para nadie. "Sí vamos a investigar el caso, le tengo confianza a la Fiscalía del gobierno de la Ciudad de México, a la fiscal (Ernestina Godoy), le tengo también confianza al fiscal general (Alejandro Gertz Manero), pero creo que no hace falta el que se atraiga el asunto, que lo atraiga el Fiscal General de la República. "Creo que la Fiscalía de la Ciudad de México podría llevar a cabo la investigación, con apego a la verdad y sin impunidad para nadie", dijo.

