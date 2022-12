AMLO promete protección para Ceci Flores, madre buscadora de Sonora

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que le brindará protección a Ceci Flores, madre buscadora de Sonora, que denunció haber sido víctima de amenazas de muerte.

El mandatario dijo que se le pedirá al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo comunicarse con Ceci Flores hoy viernes 30 de diciembre para darle la protección que necesite, además aseguró que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, ya atiende el caso.

“Están atendiendo el caso el subsecretario Alejandro Encinas de tiempo atrás [...] ya existe una relación con la subsecretaría de Derechos Humanos porque a mí me ha informado el secretario Encinas de este caso y él lo está viendo”.

¿Quién es Ceci Flores, madre buscadora de Sonora?

Ceci Flores Armenta es la fundadora del colectivo ‘Madres Buscadoras de Sonora’, dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas.

En octubre de 2015 su hijo Alejandro Guadalupe de 21 años fue desaparecido por un grupo de sujetos armados en Los Mochis, Sonora.

La madre de tres interpuso la denuncia por la desaparición, pero no recibió una respuesta rápida de las autoridades y las investigaciones no avanzaban favorablemente por lo que en 2019 decidió seguir la búsqueda por cuenta propia.

Fue en el mismo 2019 cuando sus otros dos hijos, Marco Antonio de 31 años y Jesús Adrián de 13 años, fueron secuestrados por hombres armados en Bahía del Kino, Hermosillo, Sonora.

El 10 de mayo de ese año el grupo de sicarios le devolvió al menor pero Marco Antonio sigue desaparecido.

El colectivo Madres Buscadoras de Sonora se ha unido a la búsqueda de 630 personas, ha localizado 400 cuerpos en fondas clandestinas y 139 fueron encontradas con vida.

Ceci Flores denuncia amenazas en su contra

En noviembre de este año, Ceci Flores acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar las amenazas de muerte que ella y otras madres del colectivo han recibido por parte del crimen organizado.

“Traemos una petición de protección a la Fiscalía, para que se tome una acción urgente sobre las medidas cautelares, ya que solo tengo un botón de pánico que no me salva la vida, he sufrido algunos atentados teniendo el botón y las autoridades nunca han llegado”, dijo.