El consejo de Peña Nieto a AMLO que el presidente aún sigue al hacer política

CAMPECHE.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló el consejo que le dio su predecesor Enrique Peña Nieto antes de iniciar su mandato en 2018 sobre la “letalidad” de las supuestas amistades en política.

“Estoy siguiendo el ejemplo, mejor dicho, la recomendación de Peña”, reveló AMLO durante su conferencia de prensa en Campeche de este primer lunes de diciembre.

Noticias Relacionadas Peña Nieto debe ser investigado por caso Ayotzinapa, piden senadores

¿Cuál fue el consejo de Peña Nieto a AMLO?

AMLO aseguró que el priista Enrique Peña Nieto le advirtió sobre los falsos amigos en la política y como solo los enemigos se muestran como son; esto a raíz de una supuesta traición que sufrió el expresidente.

“Me dijo: ‘Son unos ingratos, todos me traicionaron. Los atendí bien, les di todo lo que me pidieron y me dieron la espalda’. Esos no tienen amigos, y como no tienen ideales…”, dejó en suspenso el mandatario de Morena.

“Cuando hablan de lealtad, yo siempre pienso que la lealtad verdadera, la auténtica es la que se da a partir de la coincidencia en un proyecto de nación, en la defensa de una causa, esa es la verdadera lealtad”, explicó el presidente.

Inspirado por el consejo de Peña Nieto, AMLO dijo que “lealtad personal, y más en política, es una falacia. En política, la llamada lealtad por lo general es abyección […] aunque hay excepciones, pero los amigos en política son de mentira y los enemigos de verdad”, expresó López Obrador.

AMLO sigue la recomendación de Peña Nieto.

Aseguró que el expresidente @EPN, le dijo "Todos son unos ingratos, todos me traicionaron, después de atenderlos bien y darles todo lo que le pidieron, y me dieron la espalda".

La lealtad política es una "falacia".#REDMichoacán pic.twitter.com/5hsSvy6Q5A — RedMichoacán (@RED_Michoacan) December 5, 2022

Juicio contra expresidentes ¿AMLO irá tras Enrique Peña Nieto?

Actualmente la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo una investigación por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en contra de Enrique Peña Nieto, respecto a la cual AMLO pidió "no adelantar conclusiones" y esperar que concluyan las averiguaciones.

López Obrador afirmó que “nosotros decidimos no perseguir a ningún adversario”, pero eso no impide que otros puedan denunciar a expresidentes: “Hemos decidido no presentar ninguna denuncia, porque desde que tomé posesión hable de que teníamos que ver hacia adelante […] que se iniciara una nueva etapa sin corrupción, sin impunidad”.