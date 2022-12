Condena por corrupción de Cristina Fernández es ‘venganza política’: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la condena por corrupción de Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su solidaridad a la vicepresidenta de Argentina y reprochó la sentencia del tribunal.

“Expreso mi más amplia solidaridad con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. No tengo duda de que es víctima de una venganza política y de una vileza antidemocrática del conservadurismo”, escribió AMLO en redes sociales.

Las declaraciones de López Obrador causaron polémica entre sus simpatizantes y opositores debido al caso de más de una década de corrupción en Argentina por el que fue sentenciada la expresidenta.

En redes sociales los opositores de López Obrador cuestionaron la muestra de apoyo a la política argentina ahora condenada por actos de corrupción durante su presidencia.

Ya se ve reflejado en ella. Sabe que algo parecido le ocurrirá si no logra mantener su régimen en el poder. No debió admitir tantos delitos desde su mañanera, pero a lo mejor Ovidio le da tips para evitar la justicia. — Emilio Cosgaya Rodríguez (@cosgaya_emilio) December 7, 2022

Sr presidente, Ud dijo que no se metía en asuntos de otros países. Respete su postura y deje que la justicia argentina haga lo suyo. — Miguel Balam (@mbalameuan) December 7, 2022

El patrimonio de Cristina Kirchner creció 96% en un año y el de Alberto Fernández un 107% pic.twitter.com/tV0Qvikgc3 — La BOAcina. Más NINTENDO, menos Stand Up matutino. (@LaBocina_) December 7, 2022

No es ninguna "venganza del conservadurismo" señor, es una DELINCUENTE, lo que pasa es que Argentina la justicia no tiene partido, y a eso no está usted acostumbrado, por cierto, curioso que casi todos los populistas terminen así, quizá de ahí su molestia....o su miedo — Greñalda (@la_grenitas) December 7, 2022