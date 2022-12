Diputada de Morena pide declarar a Messi 'persona non grata' por 'polémica' con playera del Tri

MÉXICO.- Con punto de acuerdo, la diputada de Morena María Clemente García exhortó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Marcelo Ebrard, "a declarar como persona non grata al ciudadano de nacionalidad argentina y española Lionel Andrés Messi Cuccittini", esto después de la polémica tras el partido entre México contra Argentina.

La presunta ofensa ocasionó que el boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez amenazara al argentino y, después otros futbolistas como Sergio ‘El Kun’ Agüero, y con el mexicano Miguel Layún, dieron su punto de vista sobre lo ocurrido, afirmando que “las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor”.

En la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados de este 6 de diciembre se lee que de acuerdo con sus consideraciones, se describe que Lionel Messi, estuvo envuelto en un escándalo, donde al término del juego que tuvo con la Selección Mexicana hubo un video que se viralizó en redes sociales en el cual el orden del día menciona:

"Trascendió en medios de comunicación nacionales e internacionales un video grabado en los vestidores donde se pudo apreciar a los seleccionados argentinos festejando el triunfo obtenido derivado de la disputa deportiva, en el cual fue visible la presencia de una camiseta correspondiente al uniforme de un jugador mexicano en el piso, misma que se encontraba siendo pisada, para después ser pateada con desprecio, por Lionel Messi".

"El hecho fue destacado por la prensa, dada la relevancia pública y mediática del jugador, quien mostró no solamente un despreció evidente, sino también una falta de respeto hacia los colores que aluden a aquellos que integran nuestro lábaro patrio, lo que desde una perspectiva soberana puede ser considerado como una conducta constitutiva de una afrenta en contra de nuestra identidad nacional, además de ser contraria al principio fundamental del ‘juego limpio’ (fair play), sustento de la competitividad justa que es abanderada por la FIFA", consideró la legisladora.

"La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que emita la Declaración correspondiente a fin de declarar como persona non grata dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos al ciudadano de nacionalidad argentina y española, Lionel Andrés Messi Cuccittini, en razón de su manifiesto desprecio y falta de respeto hacia México durante la realización de la Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) el día sábado 26 de noviembre del 2022", refiere el punto de acuerdo presentado por la diputada.

La falsa acusación a Messi tras ''pisar'' la camiseta de México

Tras la polémica y las amenazas del boxeador mexicano, este pidió disculpas después a Messi al aceptar que “me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar”.

Por su parte Leo Messi negó cualquier falta de respeto hacia la Selección Mexicana. “El que me conoce sabe que nunca le falto el respeto a nadie. Es parte de un vestuario. No tengo que pedir perdón, ni le falté el respeto a la camiseta de México ni a nadie. Quedó ahí, no pasa nada”, contó a los medios vía TN.

Cabe resaltar que en las imágenes se puede notar que Messi no pisó la camiseta de México, sino que la tocó con el pie cuando se estaba quitando el botín. Incluso, en una escena posterior se puede ver cómo el capitán de la selección argentina, ya sin los botines, vuelve a saltar pero evitando pisar la camiseta del combinado mexicano.

Según puede verse la camiseta mexicana que está a los pies de Messi es la número 18, correspondiente a Andrés Guardado, capitán de la Selección mexicana, quien el último sábado se retiró a los 42 minutos del primer tiempo a causa de una lesión.

¿Qué significa 'Persona non grata'?

Persona non grata significa persona no bienvenida. Esta figura del derecho internacional es utilizada por las naciones para para expulsar de su territorio a diplomáticos de otros Estados cuando estos exceden sus funciones o infringen la ley del país que los acoge.