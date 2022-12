¿Qué pasa entre AMLO y Xóchitl Gálvez? Esta es la controversia que busca llegar a 'la mañanera'

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la solicitud de la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz de asistir a ´la mañanera´ para responder a las acusaciones del mandatario sobre su postura respecto a los programas sociales de la 4T.

El mandatario aseguró que la senadora del PAN “tiene otros foros” en los que puede “engañar” por lo que solo la recibiría si la autoridad competente lo obliga a hacerlo.

¿Qué pasó entre Xóchitl Gálvez y AMLO? Así empezó la controversia

Desde su conferencia mañanera del 5 de noviembre el mandatario aseguró que la senadora panista busca eliminar programas sociales, específicamente los enfocados al apoyo a adultos mayores.

“Acaba de decir la señora Xóchitl Gálvez que ella va a quitar los programas de apoyo a los adultos mayores. Lo mismo planteó la que era candidata del PRI en Hidalgo, y han votado para que no se apoye a los adultos mayores”, acusó López Obrador.

También agregó que el grupo político de la panista busca que no se “apoye la educación pública, ni se apoye la salud pública, que no se entreguen becas a personas con discapacidad, porque todo eso para ellos es populismo, es paternalismo”.

Las acusaciones responden a declaraciones de Xóchitl Gálvez en el foro “Mujeres en el Poder” de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, donde la diputada de Morena Patricia Armendáriz fue abucheada por afirmar que AMLO es el presidente “más liberal” que ha tenido México.

En respuesta, Xóchitl Gálvez solicitó formalmente al presidente brindarle un espacio en la conferencia de prensa conocida como ‘la mañanera’ para aclarar su postura sobre los programas sociales de la 4T.

AMLO niega derecho de réplica a Xóchitl Gálvez

En la conferencia de prensa de este martes 6 de diciembre, AMLO aseguró que la senadora “tiene todos los foros. Que vaya a Reforma, o con López-Dóriga, con Ciro (Gómez Leyva), con Alazraki, o en el Senado [...] Que use otras tribunas y que vaya a engañar a otra parte”.

“Yo sostengo que ellos no le tienen amor al pueblo y que si fuese por ellos, no existirían los programas de bienestar”, acusó López Obrador, quien dijo estar orgullo por no coincidir en lo ideológico con ‘los conservadores’.

AMLO aseguró que “si no le parece”, la senadora Xóchitl Gálvez “ya es experta en presentar denuncias en la Fiscalía. Si me obligaran a garantizar derecho de réplica, lo voy a hacer; solo si la autoridad competente me lo exige, pero que haga su trámite”.

López Obrador también dijo que le costa que el expresidente Vicente Fox “estuvo en contra de la pensión a los adultos mayores y ella trabajaba con Fox, la señora Xóchitl Gálvez”.

Xóchitl Gálvez responde a AMLO

El día de ayer 5 de diciembre Xóchitl Gálvez pidió a AMLO un espacio en ‘la mañanera’ de hoy para responder a su acusación de que ella pretendía eliminar los programas sociales.

Sin embargo, la senadora informó en redes sociales que no tuvo respuesta formal a su petición: “Qué fácil es para el Presidente difamar cuando no garantiza el derecho de réplica”, escribió.

Después de las declaraciones de AMLO en la mañanera desde Palacio Nacional, en las que pidió a la legisladora buscar otros foros para responder a las acusaciones, Xóchitl Gálvez dio una breve conferencia de prensa desde el Senado de México para su réplica.

“Señor Presidente, no tenga miedo a la réplica, no tenga miedo a reconocer que se equivocó, no tenga miedo a la verdad, no le tenga miedo a una mujer”, exigió la senadora del PAN.

“Ayer se lo dije, nunca propuse eliminar la pensión para adultos mayores, le pedí que me permitiera hacer esta aclaración en su conferencia mañanera y hoy me lo negó […] le recuerdo que prometió dar derecho de réplica durante su mañanera”, acusó Xóchitl Gálvez.

Al ser cuestionada sobre si acudiría a Palacio Nacional “a plantarse” para que le dejen entrar a la conferencia de prensa en el Salón de Tesorería, la panista respondió: “es una hecho que no van a dejarme entrar a la mañanera”. Por ello, dijo que si buscará una instancia legal “como él me lo ofreció para que se me de mi derecho de réplica”.

¿Qué dijo Xóchitl Gálvez sobre los programas sociales?

Durante el foro en la FIL de Guadalajara, Xóchitl Gálvez aseguró que aunque los apoyos económicos son necesarios e importantes, estos deben ser temporales para que la gente pueda “ganar su comida trabajando”.

“Yo estoy de acuerdo en apoyar a los que menos tienen pero me parece que es insuficiente. Algo que aprendí de mi abuelo es ganar tu comida trabajando”, comenzó la intervención de la panista en la ronda de conclusiones del foro.

“Lo que tenemos que hacer es que estos apoyos sean temporales, darles habilidades, darles educación, certificación laboral, competencias laborales, generar fuentes de empleo para que la gente pueda salir adelante”.

Puedes ver las declaraciones completas de Xóchitl Gálvez a continuación.