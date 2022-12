Lilly Téllez ''es mi adversaria más furibunda'', admite AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si al término de su gobierno sus adversarios lo quieren meter a la cárcel, ya saben dónde va a estar, porque a veces la prisión protege.

“De lo que pueda pasarme a mí, ya me lo hicieron, no tengo nada de qué avergonzarme y estoy acostumbrado a enfrentar a mis adversarios, si quieren meterme a la cárcel cuando termine, ya saben dónde voy a estar; se padece, se sufre cuando se va a la cárcel por un problema de conciencia, cuando uno hizo un mal, yo creo que esa es la peor cárcel, pero cuando uno tiene su conciencia tranquila no importa, diría yo que la cárcel a veces hasta protege”, aseveró.

Al referirse al caso de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, quien fue inhabilitada por “el conservadurismo” de ese país, López Obrador recordó que hubo líderes del movimiento estudiantil de 1968 que fueron a la cárcel y se salvaron, y otros que no fueron y los asesinaron.

Reiteró que al terminar su mandato se jubilará de la política en su quinta de Palenque, Chiapas, donde se dedicará a escribir y leer.

“Y también en la cárcel se puede escribir y leer”, dijo.

En su mañanera de ayer también contó “el caso de Lilly Téllez” y cómo la invitó en 2018 a unirse “como ciudadana” a su proyecto de transformación, a través de Alfonso Durazo, gobernador de Sonora.

En el Salón Tesorería, López Obrador contó cómo en 2018 se le hizo la invitación a Lilly Téllez a que fuera senadora por Morena.

“Y le digo a Alfonso Durazo, le digo: ‘oye, si van a invitar gente’, fíjense lo malo que soy, ‘si van a invitar gente de la sociedad civil, por qué no invitas a participar, te va a ayudar porque es ciudadana, a Lilly Téllez’. Yo fui el responsable de eso... Y entonces triunfa la señora y sin hacerle nada, nada, se vuelve mi adversaria más furibunda, que es la que dice que si ella llega a ser presidenta, me va a meter a la cárcel”, agregó el Presidente