Paola Yazmín fue hallada sin vida en la cisterna de una primaria en Chiapas

CIUDAD DE MÉXICO.- El cuerpo de Paola Yazmín Ocampo una intendente en una escuela primaria del municipio Tuxtla Guitiérrez, fue localizado en una cisterna del plantel donde han llegado peritos y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Chiapas para realizar las diligencias, como parte de la carpeta de investigación que se abrió.

Paola Yazmín Ocampo, era conserje de la escuela y la última vez que sus familiares la vieron, fue a las 07:30 horas, en el fraccionamiento Mactumatzá, de Tuxtla, al momento que salió para dirigirse al plantel educativo donde laboraba. La mujer era originaria del municipio de Venustiano Carranza.

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación y esta tarde los peritos y agentes del Ministerio Público laboran en el plantel ubicado en la 12 Calle Poniente Norte, en el centro de Tuxtla.

Directivos y maestros que habían convocado a una conferencia de prensa, desalojaron la escuela, para que los peritos puedan realizar los trabajos y trasladar el cuerpo de la Yazmín Paola, de 37 años de edad, al Servicio Médico Forense.

La cisterna se encontraba con candado

Se informó la cisterna se encontraba con candado y el cuerpo presentaba lesiones.

Confirma supervisor escolar Rubén Ruiz, hallazgo del cuerpo sin vida de Paola Yazmín Ocampo Alcazar en cisterna de primaria David Gómez de #TuxtlaGutiérrez #Chiapas. Declara que las investigaciones estarán a cargo de las autoridades correspondientes. #Feminicidios #NiUnaMas pic.twitter.com/HAU5MMK1M9 — Gabriela Coutiño (@GabyCoutino) December 8, 2022

Lorena, una madre de familia, declaró ante la prensa que Paola siempre se encargaba de abrir el portón para que los alumnos ingresaran a tomar sus clases. Su jornada laboral iniciaba alrededor de las 06:30 y termina a las 14:00 horas. "Me comuniqué con su hermano y me dijo que no tenían rastro de ella, por lo que iniciamos con la búsqueda, pegando carteles o fotos, ella no desaparecía así como así".

Trabajadores del gremio educativo exigieron a las autoridades del Estado que el caso se investigue y se esclarezca lo que sucedió.