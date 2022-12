Consejero del INE niega ser dueño de los Pumas de la UNAM

Hoy en la mañanera se me acusa de ser uno de los dueños de los @PumasMX



FALSO.



Soy asociado de la AC de Pumas (uno de entre 450), sin fines de lucro.



Pago 7 mil al año y recibo 2 boletos para ir a la grada del Palomar en CU.



No tomo decisiones. No recibo un céntimo.



