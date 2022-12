Debate entre 'Corcholatas' de Morena. ¿Quiénes participarían y cuándo será?

CIUDAD DE MÉXICO.- El canciller de México, Marcelo Ebrard, propuso un ‘debate entre corcholatas’ entre los favoritos de Morena para ser candidato a la presidencia de la república en las próximas elecciones de 2024.

La propuesta del debate interno del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha ganado fuerza en los últimos días al ser aceptado por las llamadas “corcholatas”.

Debate entre ‘corcholatas’ de Morena ¿Cómo inició?

Durante una entrevista con The New Yorker en octubre pasado el canciller propuso realizar debates entre los aspirantes a la candidatura presidenciales en los cuales puedan exponer su proyecto para el país.

“Que cada quien presente lo que quiere hacer, conforme a lo que se espera y ahí ya podremos decir qué pensamos sobre temas específicos en dónde puede haber diferencias de criterio y puntos de vista”.

Marcelo Ebrard retomó la idea de organizar debates entre los aspirantes morenistas en una entrevista con Radio Fórmula asegurando que el debatir no significa romper la unidad dentro de Morena.

“Yo creo que el debate funciona para mantener la discusión en torno a Morena y, segundo, sirve para que los ciudadanos y ciudadanas sepan qué es lo que propone cada una de las posibles personas que participen, yo lo veo factible”.

El canciller propuso temas como seguridad, iniciativas económicas, un sistema universal de salud, continuidad de los programas en curso y la relación con Estados Unidos.

¿Quiénes participarán en el ‘debate entre corcholatas’?

Hasta el momento, las cuatro corcholatas de Morena; Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard; han mostrado su disposición a un debate previo a las elecciones presidenciales de 2024.

“Sí (participaría), pero hay que ver cómo. Tiene que definirlo nuestro partido”, señaló Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México.

El titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dijo estar dispuesto a participar en el debate siempre que este no viole la ley durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador del 7 de diciembre.

“¿Para cuándo propondría el debate?”, le cuestionaron, “¿Yo por qué? Si los que están proponiendo son ellos. Cuando quieran, siempre y cuando no sea violatorio a la ley”, aseguró.

Por su parte, el senador de Morena Ricardo Monreal también apoyo la propuesta pues consideraba que el debate es necesario para definir quién debe representar a Morena en el proceso electoral de 2024.

“Agradezco que mis compañeros Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard retomen mi propuesta de realizar debates públicos e intercambio de ideas entre los [...] El diálogo siempre fortalece la democracia para que la ciudadanía tome decisiones informadas”, escribió en Twitter.

El coordinador de Morena en el Senado de la República agregó que le gustaría debatir temas centrales como seguridad, trabajo y derechos humanos.

Monreal también señaló que dichos debates deben realizarse en varios estados para que la militancia de Morena pueda valorar las propuestas y no votar a ciegas.

¿Cuándo será el debate entre aspirantes de Morena?

Hasta el momento Morena no ha definido fecha y lugar para el debate entre las corcholatas.

¿Qué dijo AMLO?

López Obrador dijo estar de acuerdo con el debate entre corcholatas pero se rehusó a profundizar en el tema durante la mañanera para evitar caer en cuestiones partidistas.

“Si ellos lo aceptan, no hay por qué negarse a que den a conocer sus planteamientos, solo tener cuidado de que no los vaya a acusar de actos anticipados de campaña, porque andan muy estrictos. Pero si no está prohibido y lo pueden hacer, ejercen su libertad”, afirmó.