Critica a Azucena Uresti

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Al señalar que tiene experiencia en “cómo enfrentar al conservadurismo que quisiera que nos fuera mal”, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló a periodistas, como Joaquín López-Dóriga y Azucena Uresti, quienes informaron sobre las vallas colocadas en Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana por la marcha del Día Internacional de la Mujer.

En su conferencia de ayer en Palacio Nacional, López Obrador exhibió a Azucena Uresti por transmitir en vivo la marcha feminista del 8M y por criticar una “ciudad amurallada”.

“Hasta chistoso porque se quejaba de que se estaba amurallando la ciudad y luego le contesta Pedro Miguel que no se estaba dando cuenta que ella estaba transmitiendo desde Milenio, que estaba amurallado, porque pidieron protección”, dijo López Obrador entre risas.

“Es claro que la señora no nos quiere, entonces cualquier cosa la utiliza. Esto es lo que padecemos diario y es general”, expresó López Obrador al exhibir cómo la periodista informa sobre la marcha del 8M.

El presidente agregó que Azucena Uresti” es como López-Dóriga, como Ciro Gómez Leyva, como Carlos Loret de Mola y como medios internacionales como The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, Financial Times y El País”.

Acusó que son medios que defienden a “grupos de intereses creados” y están contra su gobierno, que busca “combatir la corrupción” y “ayudar a los pobres”.

En respuesta, la comunicadora respondió en Twitter: “No señor Presidente López Obrador, yo no recibo consigna, no estoy a favor de grupos de intereses creados. Le pido, de la manera más respetuosa, mostrar las pruebas de sus dichos”.