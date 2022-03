Gertz dice que no piensa renunciar

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, aseguró ayer que está ante una “verdadera extorsión mediática criminal”, que busca descalificarlo para que no tenga autoridad moral para cumplir con sus labores, luego que se filtraron audios en los que habla sobre el caso de la muerte de su hermano, Federico, que analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Entrevistado por Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Gertz Manero dijo: “Yo creo que estamos en una verdadera extorsión mediática criminal para poder linchar al fiscal porque está atentando contra intereses espurios de grupos, a los que estamos investigando y que hemos logrado procesar y mantenerlos en la cárcel”.

Ante estas declaraciones, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Mon-real, consideró que “es una expresión dura”.

“La connotación de una expresión, tanto del presidente de la Corte, de algún ministro, o del propio Fiscal, es determinante, no es la expresión de un ciudadano, académico o profesional... a mí me preocupan las expresiones de esos niveles”, mencionó el líder de la bancada de Morena en el Senado en entrevista con la periodista Carmen Aristegui.

“Eso altera el principio de presunción de inocencia… Creo en el debido proceso, no creo en las culpabilidades anticipadas ni en la carga mediática sin pruebas, he sido también víctima”.

Sobre el espionaje contra Gertz Manero, mencionó que es un tema que debe ser investigado “me causa una gran preocupación que se siga practicando el espionaje y el nivel en que se está practicando, siendo el titular de la Fiscalía, hubo un proceso ilegal en contra de un alto funcionario y eso amerita una investigación puntual”.

Los audios

Hace unos días se dieron a conocer los audios en los que supuestamente el fiscal Alejandro Gertz discutía el proyecto de resolución del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alberto Pérez Dayán, sobre la muerte de su hermano Federico.

Sobre la actuación del ministro Pérez Dayán, Monreal dijo que el Senado, por sus facultades de control, puede llamar a comparecer a otros funcionarios públicos.

Sin embargo, sobre la posibilidad de llamar a comparecer a ministros de la Corte, dijo que de momento ya habían agotado sus facultades y que no han abordado el tema de ministros o de otras autoridades.

Monreal mencionó que el Senado estaba obligado a actuar y que se lo hizo saber a Gertz Manero en una conversación que tuvo con él hace unos días. “Será bueno que el Senado pueda ejercer funciones y su capacidad de control”.

Gertz Manero aseguró que acudirá con “mucho gusto” ante el Senado. Sin embargo, descartó la posibilidad de renunciar a su cargo.

“No pasa por mi cabeza renunciar al cargo. El cargo es irrenunciable, el cargo lo tiene uno que dejar por razones que sean lo suficientemente, así lo dice la constitución y la ley, tiene que ser por alguna razón pero no porque me estén extorsionando, nomás eso me falta”, expresó.