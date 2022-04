Rescatan un tucán en CDMX, lo entregan a policías y lo ''pierden''

Lo que en un principio parecía el rescate de un tucán en Ciudad de México terminó en una reclamación porque policías capitalinos "lo extraviaron".

En Twitter, la usuaria Ana Cervantes (@kittykat_maya) afirmó que el pasado domingo 27 rescataron un tucán que estaba en el arroyo vehicular, sobre la ciclopista de la avenida Reforma.

Señaló que el ave exótica no tenía anillos de registro y sí, en cambio, heridas en el pico y sus plumas no estaban largas de modo que no podría volar bien.

¿Cómo rescataron al tucán en Ciudad de México?

Explicó que ella y otra mujer lograron rescatar al tucán y avisaron al 911 para que enviaran a alguien a buscarlo.

La mujer señaló que después llegó una patrulla de la policía capitalina, cuyos agentes lo metieron en un huacal -"lo más que encontraron como caja"- y se lo llevaron.

La intención de la mujer era que trasladaran al animal a la Brigada de Vigilancia Animal o la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Sin embargo, después denuncia que intentó averiguar en dónde estaba el tucán y en la corporación le informaron que desconocen su paradero.

Los policías "extravían" al tucán

"¡YA SE NOS INFORMÓ QUE NO LO TIENE LA #BVA @SSC_CDMX", escribió en Twitter.



"¿Cómo demonios se les pierde un ave que va en carro? Iba en la parte trasera de la patrulla MX-047-H5 con un policía sosteniéndolo ¿Y el @C5_CDMX no vio a dónde lo llevaron?", lamentó.

"El Universal" señala que hasta ahora la SSC-CDMX y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no se pronuncian al respecto.

Tucán, ave catalogada como "amenazada"

De acuerdo con la Profepa, la especie Tucán pico de canoa (Rhamphastos sulfuratus) se encuentra en la categoría de Amenazada (A), en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

En un comunicado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente recuerda que poseer o comprar estos ejemplares contribuye en una actividad ilícita que se castiga hasta con 9 años de prisión y la obligación de reparar el daño ocasionado.