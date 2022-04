Caso Ayotzinapa: AMLO defiende al secretario de Marina y habla de Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, tenga alguna responsabilidad en el caso de Ayotzinapa y, por tanto, descartó que lo llamen a declarar luego de las recientes revelaciones de una investigación.

AMLO "no culpa" a Peña Nieto de la desaparición de los normalistas

Señaló que el expresidente Enrique Peña Nieto debió estar enterado de la manipulación de evidencias en el basurero de Cocula, Guerrero, pero no lo culpó de la desaparición de los normalistas: “Una cosa es ser responsable y otra culpable”, dijo.

El lunes pasado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó que elementos de la Marina participaron en la manipulación de la investigación y de evidencia.

Marinos manipularon evidencias en el basurero de Cocula

Los especialistas señalaron que un mes después de la desaparición de los estudiantes, en septiembre de 2014, los elementos acudieron en dos vehículos de la Marina al basurero de Cocula y manipularon el lugar quemando varios objetos.

Cabe señalar que en ese lugar, de acuerdo con la "verdad histórica" del gobierno de Peña Nieto, fueron asesinados e incinerados los normalistas de Ayotzinapa.

Hoy, en su conferencia mañanera, López Obrador descartó que Ojeda Durán tenga alguna responsabilidad en el caso, pues cuando ocurrió era jefe de la zona naval de Acapulco.

Acusa a opositores de querer involucrar a Ojeda Durán en el caso Ayotzinapa

"Los malquerientes a nosotros quieren forzar (la situación) porque el almirante Ojeda estaba de jefe de Zona Naval en Acapulco", señaló.

"Se debe saber, porque los adversarios si pudieran echarnos la culpa de lo que pasó con los estudiantes lo harían", expresó de manera irónica.

Varios medios nacionales recordaron este miércoles la información de que Ojeda Durán era comandante en la Octava Región Naval Militar en Acapulco, Guerrero, estado donde se encuentra la Normal Rural de Ayotzinapa.

López Obrador: Marinos actuaron por órdenes de las oficinas centrales

El presidente aseguró que la operación de las fuerzas federales en el caso de la desaparición de los normalistas se coordinó desde Ciudad de México.

“Está demostrado que los que participaron en lo del basurero, los marinos que están actuando que aparecen en las tomas y quienes dieron las órdenes están actuando desde oficinas centrales, desde aquí (Ciudad de México)”, aseveró.

¿Peña Nieto debe declarar por el Caso Ayotzinapa?

Asimismo, opinó que la Fiscalía especializada en el caso deberá decir si finalmente Peña Nieto debe declarar por el caso Ayotzinapa.

“Eso la Fiscalía lo va a decir (si llaman a declarar al expresidente), la Fiscalía especializada para el caso Ayotzinapa, no la Fiscalía General de la República (…)"

"La instrucción que tienen todos los servidores públicos es entregar toda la información, la Secretaría de la Defensa está entregando toda la información”, sostuvo.

Sin embargo, dijo que Peña Nieto debió saber del caso Ayotzinapa, en particular del operativo en el basurero de Cocula del 27 de octubre de 2014.

¿AMLO no se enteró del caso de Ovidio Guzmán?

“Los presidentes están enterados siempre”, aseguró López Obrador.

Sin embargo, recordó que él no supo del fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Yo no me enteré del operativo que echaron a andar para detener al hijo de Guzmán Loera, no me avisaron".

"No supe antes porque se considera que son tareas que ya tienen las Fuerzas Armadas, los encargados de garantizar la paz”, justificó.

