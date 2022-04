Nuevo León lanza programa universal contra el cáncer de mama

MONTERREY, Nuevo León.- Este miércoles, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, dio a conocer el programa de cobertura universal contra el cáncer de mama, dirigido a mujeres que no cuentan con seguridad social, con el fin de reducir la tasa de mortalidad por esta enfermedad.

Aquí las mujeres no están solas, lo vamos a dar todo contra el #CáncerDeMama con la #CoberturaUniversal : desde mamografía, diagnóstico, medicamentos, tratamiento, seguimiento, prótesis y hasta cirugía reconstructiva. uD83DuDC69uD83CuDFFBuD83CuDFE5uD83CuDF80 pic.twitter.com/qtauBj1ngi

El mandatario informó que este programa tendrá un fondo inicial de 173 millones de pesos e iniciará el próximo viernes 1 de abril.

En compañía de su esposa, Mariana Rodríguez, el gobernador realizó la presentación del programa y aseguró que éste atenderá a las mujeres con esta enfermedad durante todo su proceso, desde la prevención y hasta el tratamiento.

“En este Nuevo León no hay ciudadanos de primera ni de segunda, y creo firmemente que ésta que es una de las causas de mayor mortandad, el tema del dinero no puede ser el diferenciador entre recibir o no un tratamiento, por eso decimos que en Nuevo León vamos a darlo todo”, expresó el mandatario.