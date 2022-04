La diputada trans María Clemente deja Morena, acusa falta de apoyo

CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada trans María Clemente, anunció que se convertirá en legisladora independiente. Lo anterior luego de que la morenista tomara el pleno de sesiones y agrediera con empujones al presidente de la Mesa Directiva en funciones, Santiago Creel, para manifestarse contra comentarios transfóbicos que realizó el diputado del PAN, Gabriel Quadri.

"Dicen que mejor sola que mal acompañada, desde q (sic) llegué a esta 65 legislatura me he sentido poco acompañada, y más vulnerable que antes de llegar aquí. No puedo con la hipocresía de la oposición, pero menos con la de morena. A partir de hoy me declaro independiente", declaró en su cuenta de Twitter.

Tras la confrontación, diputados del PT y de Morena, incluida Salma Luevano, pidieron disculpas por la actitud de María Clemente, quien se había molestado porque Quadri de la Torre llamó "señor" a Luévano.

"Así como doy y pido respeto, también lo doy, y quiero, diputado Creel, pedir una disculpa a nombre de toda mi comunidad, porque esto no lo podemos permitir ni a usted ni a nadie", declaró Luévano después de los hechos.

Quadri llama “señor” a diputada trans

Una nueva confrontación entre el diputado panista Gabriel Quadri y legisladoras se sucitó, luego de que el primero llamara “señor” a la diputada transgénero, Salma Luévano, lo que concluyó en la toma del pleno de la Cámara de Diputados, e incluso provocó que se llamara a receso.

Tras la ponencia de Gabriel Quadri, la diputada de Morena, Salma Luévano, pidió el micrófono a fin de denunciar a Gabriel Quadri por violencia de género.

“Cuando hablamos de infancias trans no hablamos de medicamentos, hablamos de derechos, es un sin vergüenza asesino, tengo denuncias contra el señor por violencia de género”, declaró.

“Hago notar que el señor Luévano me está amenazando”, respondió el diputado albiazul.

El comentario generó la molestia de la mayoría de las bancadas. Las legisladoras transexuales María Clemente García y Salma Luévano tomaron la tribuna de la Cámara de Diputados y jalonearon al presidente en turno, Santiago Creel, exigiendo la “expulsión” del panista Gabriel Quadri por llamar “señor” a una de ellas.

El diputado Quadri le llamó “señor” a la diputada transgénero Salma Luévano, por lo que le exigieron una disculpa...

¿Quién es María Clemente, diputada trans?

La ahora diputada independiente, María Clemente, está especializado en la defensoría de la comunidad LGBTTTI en México y la promoción de los derechos de las personas que viven con VIH/SIDA, particularmente el ejercicio de su derecho a la salud al garantizar el acceso a todos los medicamentos de manera gratuita.

María Clemente García fue nombrada secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en la LXV Legislatura, por lo que ejercerá este cargo hasta el 31 de julio de 2024. En cuanto a su trayectoria académica, refiere que sólo cuenta con la educación media superior.

Respecto a la política nacional, fue integrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Defensora de Derechos Humanos de la población LGBTTTTI, Activista del movimiento de la Diversidad Sexual e integrante fundadora de Morena.