8 de Marzo: Mujeres protestan con zeppelin en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco del Día Internacional de las Mujeres, un grupo de mujeres de la Ciudad de México tomaron el cielo, esto al lanzar un globo tipo zeppelin contra la violencia de género con las leyendas "10 feminicidios diarios" y "Ninguna en el Olvido".

En redes sociales cientos de mujeres están compartiendo diversas fotos del globo en diferentes lugares de la capital.

Además están difundiendo el hashtag #FeministasTomanElCielo. Además, todas las mujeres comparten la imagen con el texto "Con dolor en el cielo".

8 de marzo, Día Internacional de la mujer: historia y por qué no se debe felicitar

"Nos ponen muros, vallas y granaderos. Nos dicen que no se pueden hacer pintas, que no se pueden romper ni quemar cosas: entonces subimos porque en el cielo no hay límites".