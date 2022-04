“Autoritarismo” en la detención del presidente de la Jucopo

Al cumplirse 100 días de la detención arbitraria e ilegal de José Manuel del Río Virgen, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ricardo Monreal, insiste que el arresto del secretario técnico de la Jucopo estuvo cargado de irregularidades, por lo que, reiteró, que se trata de una “barbarie” que tarde o temprano acabará y se impondrá la justicia.

“Y aunque las chicanadas del gobierno estatal, de sus jueces y fiscales locales, puedan prosperar de manera temporal y raquítica, la verdad y la justicia aflorarán, y la barbarie terminará”, señaló el legislador en un comunicado oficial.

Basta recordar que en la sentencia de amparo dictada el 9 de marzo el juez de distrito reconoce que no existe dato de prueba alguno, ni mínima presunción legal y humana que demuestre la probable participación de Del Río Virgen en el homicidio del excandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones, Veracruz, René Tovar Herrera.

Además, añade el comunicado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoció la calidad de víctima a Del Río Virgen y ordenó reparación del daño.

Por ello, la defensa solicitó, la modificación de los efectos de la suspensión definitiva, es decir, que se dictara una medida cautelar en la que se le permitiera continuar con el desarrollo del juicio de amparo y del proceso en libertad, dictando las medidas necesarias para asegurar que no existiera riesgo de evasión o sustracción de la justicia.

Entre estas están la prisión domiciliaria, firma diaria en los libros de gobierno del juzgado, grillete de geolocalización, retención de pasaporte, etcétera.

Sin embargo, el juez negó la modificación de la suspensión definitiva, ya que aún se encuentran los recursos de revisión.

A decir de los expertos la recomendación de la CNDH pude servir para reforzar el sentido del amparo. Esto sin contar que la Fiscalía General del Estado está obligada a entregar la documentación que sustente la impugnación que presentó ante la resolución del juez.

Monreal consideró que Del Río Virgen ha vivido el “calvario” que otras personas sufren en Veracruz por el “atropello a la justicia”. Sin embargo, consideró que la justicia federal se impondrá al autoritarismo, pues por fortuna existen órganos jurisdiccionales federales, independientes, autónomos y objetivos.

En un artículo publicado en sus redes sociales, Mon-real recordó que la Fiscalía General del Estado de Veracruz impugnó el amparo que se le concedió a José Manuel del Río el 9 de marzo, mediante el recurso de revisión en contra oficializado el día 25 y aunque la dependencia estaba en su derecho, dijo, se trata de un acto para intentar frenar lo inminente y ocultar que el proceso fue llevado a cabo de manera irregular.

“La impugnación implica que el proceso ahora tendrá que ser llevado a un tribunal colegiado de circuito, lo cual podría extenderse hasta tres meses. No se debe dejar de mencionar que la Fiscalía estatal no presentó la documentación completa, por lo que el juez de control otorgó un plazo de tres días para hacerlo; de no cumplir con él, la impugnación no procederá”.

Ante esto, el legislador mencionó que el proceso, más que obedecer a la búsqueda de la justicia es el resultado de las consignas de un gobernador que utiliza a su antojo las instituciones judiciales del estado, en detrimento no solamente de ellas mismas, sino de la sociedad veracruzana en su conjunto.