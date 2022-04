Horario de Verano. Propuestas en el Congreso en contra y empresarios a favor

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de la diputada Irma Juan Carlos, la bancada del partido Morena impulsa en el Congreso una iniciativa para abrogar el Horario de Verano, que podría someterse a votación el próximo martes.

La propuesta ya fue publicada en la Gaceta Parlamentaria y expone que el último decreto por el que se establece el horario estacional se emitió en 2001, para aprovechar la luz solar y reducir el consumo de energía eléctrica; “sin embargo, tampoco hay criterios objetivos que sustenten la efectividad de la medida", argumenta la propuesta morenista.

También señala la iniciativa que, además de daños a la salud física y mental de las personas, el pueblo nunca fue consultado, incluidas las comunidades indígenas.

“La oposición al Horario de Verano no es una superficialidad y mucho menos un acto irracional de nuestros pueblos. Tiene una justificación clara que se sustenta en tres principales argumentos“, agrega la propuesta del partido en el Gobierno.

Sus argumentos son:

1. La obligación de respetar el principio espiritual de armonía con la naturaleza, de nuestros pueblos indígenas.

2. La falta de una consulta previa libre e informada.

3. Evitar el caos social que se produce por la existencia de horarios distintos.

La iniciativa de la diputada Irma Juan Carlos es una respuesta clara a la solicitud hecha el pasado 23 de marzo por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien llamó a los legisladores a revisar la posibilidad de derogar el Horario de Verano, bajo el argumento de que “cuando se implementó no se consultó a los mexicanos, lo que generó malestar social".

Otras iniciativas contra el Horario de Verano

En el mismo sentido, además de la propuesta de Morena, en San Lázaro hay dos iniciativas más; una de la diputada del PRD Olga Luz Espinosa, y otra del petista Gerardo Fernández Noroña.

El proyecto de la perredista argumenta que el presunto ahorro de energía “no se ha reflejado en la disminución de las tarifas por el consumo de energía [eléctrica de] la población".

También hace señalamientos sobre las afectaciones a la salud por el cambio de horario, de acuerdo con un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Por su parte, la iniciativa de Fernández Noroña argumenta que el cambio de horario “altera el sueño, afecta el ritmo cardiaco y aumenta la sensación de cansancio, irritabilidad o cambios de humor” entre la población.

“Razones científicas, de salud y demás sobran; es hora de dejar de agredir a la población en general por beneficiar a unos cuantos“, señala el legislador en su exposición de motivos.

Perjudicial eliminar horario de verano, dicen empresarios

Por otra parte, empresarios de San Luis Potosí consideraron poco viable y funcional para la industria, los sectores productivos y para el desarrollo de actividades sociales, eliminar el horario de verano como se plantea por parte del gobierno federal y que los legisladores federales evaluarán para aprobar o desechar este iniciativa.

Juan Puente Morón, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (Uuzi), explicó que el cambio de horario es una iniciativa que lleva varias décadas y que ha resultado funcional para aprovechar la luz del día, por lo que insistió en que se debe realizar un análisis profundo, ya que en la cámara de diputados hay propuestas contrarias al cambio de horario con argumentos que destacan principalmente la “adaptación” a este horario.

“Lo que no entendemos es que si lo cambian habrá más consumo de energías; no se trata solo de la luz, sino en el consumo de energía, para nosotros no es factible porque se va a maximizar ésta decisión en gasto de energía que no le vemos el caso, uno de los objetivos principales fue el horas día y ahorro de energía” explicó líder empresarial.

En el mismo sentido se manifestó Carlos Mendizábal Pérez, presidente local de la Canacintra, quien argumentó que con el horario de verano el consumo de energía disminuye hasta en un 20 por ciento, por lo que esto es también positivo en la facturación y gasto de las empresas y de los hogares.

“El cambio de horario ayuda a que haya una disminución en el consumo de energía eléctrica, curiosamente esto sucede cuando el horario se adelanta, podría haber la posibilidad de que se mantuviera el mismo horario todo el año, pero sugerimos que sea el horario de verano cuando es más el aprovechamiento de la luz del día“, opinó.

(Con información de: Antonio López).