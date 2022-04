Roxana Ruiz, acusada de acabar con su agresor, podría volver a prisión

MÉXICO.- El pasado 10 de abril, Roxana Ruiz fue informada sobre la revocación de las medidas cautelares por el proceso que lleva, tras el “uso excesivo de legítima defensa” al asesinar a su violador, en mayo del 2021.

Luego de ser liberada el pasado 15 de febrero de este año, para llevar su proceso en libertad, los jueces Vicente Guadarrama, Alhelí Segura y Norma Angélica Delgado del Tribunal de Texcoco han decidido imponer prisión preventiva.

Colectivos feministas defienden a Roxana Ruiz

la tarde de este lunes, las colectivas y mujeres se están concentrando en el Poder Judicial de la Federación Ciudad Nezahualcóyotl, para pedir que no se lleven a cabo estas disposiciones.

“¿Por qué quieren regresarla a prisión?, ¿por qué la saña en contra de una joven mujer, madre soltera, que sólo quiere continuar con su vida junto a su hijo?”, dice el comunicado que también lanzó la colectiva.

#URGENTE

Informamos con profunda rabia, tristeza e indignación, que jueces del tribunal de Texcoco han notificado a Roxana sobre la revocación de las medidas cautelares que le permitían continuar su proceso en libertad, lo cual implica que regrese a prisión. #JusticiaParaRoxana pic.twitter.com/pvY6ObayYP — Elizabeth Díaz (@la_elizabetdiaz) April 11, 2022



“Los procedimientos en los Juzgados de Distrito de Nezahualcóyotl son sumamente arcaicos, porque en otras oficialías los amparos se reciben y se suman en automático, pero acá no”.

El colectivo asegura que la medida tomada no tiene ninguna justificación legal, ni soporte en los tratados internacionales que México ha firmado, y que, al contrario, viola los derechos humanos.

La historia de Roxana Ruiz

Roxana Ruiz, de 23 años, es una madre originaria de Oaxaca. Hace un par de años se instaló en Estado de México, donde trabajaba en un puesto de papas fritas.

El 8 de mayo de 2021, Roxana Ruiz terminó su jornada laboral y unas mujeres que trabajaban frente a su puesto de papas la invitaron a tomar unas cervezas. Cuándo decidió irse apareció un chico que ella conocía de vista y se ofreció a acompañarla hasta su casa, ahí el jóven le pidió que lo dejara dormir ahí, ya que según vivía lejos. Ella accedió y colocó una colchoneta en el piso, pero el hombre se subió a su cama.

“Me empezó a quitar la ropa, me golpeó, me violó. Yo estaba en shock. Pasé momentos horribles, sentí su aliento, sus manos, cuando me penetró”, explicó la mujer.

Entonces le dio un golpe en la nariz a su agresor, que empezó a sangrar y la amenazó. “Te vas a morir”, le dijo y siguió pegándole. En un momento de distracción, asegura Roxana Ruiz, tomó una camiseta y lo asfixió.

Roxana Ruiz fue detenida por la policía en Nezahualcóyotl, con el cadáver del presunto agresor en una bolsa. “Les dije que sí lo había asesinado”. La joven fue enviada a prisión preventiva acusada de homicidio y de un delito contra el respeto a los muertos.

En febrero de este año salió del reclusorio para seguir con su proceso en libertad.