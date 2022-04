Créditos Turissste de hasta 50.000 pesos no están siendo otorgados

Todos los años el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) otorga préstamos personales con diversos fines, pero según lo anunciado días atrás, por el momento no fueron autorizados estos créditos. En algunos medios de comunicación, hace algunos días, se anunció que se iban a estar otorgando los Créditos Turissste, algo que esta entidad tuvo que desmentir, toda vez que no hay una fecha cierta por el momento de cuándo se va a poder iniciar el proceso correspondiente de solicitudes.

Puntualmente estos apoyos en dinero que se otorgan a los beneficiarios para que puedan utilizarlo con fines turísticos, no fueron aprobados por el momento indicaron desde este organismo. Este programa suele otorgar sumas de dinero que van desde 20 mil 700 hasta un máximo que se establece en 50 mil pesos. Vale destacar que es la Junta Directiva del ISSSTE quien tiene la facultad y potestad de poder dar autorización a que se brinden estos créditos en cuestión.

Algo importante que deben saber los trabajadores que estén interesados en estos créditos es que se anunciarán de forma oficial únicamente por medio de la página web oficial que tiene el ISSSTE, o bien, también por medio de sus redes sociales. Y conjuntamente con ese dato, mencionar que para la solicitud de los apoyos no es necesario contar con gestores o personas que cobran por hacer el trámite, ya que es totalmente gratuito y se realiza de manera directa.

Cuando se haga oficial el lanzamiento de los préstamos personales para el corriente año, muchas personas estarán interesadas en tenerlos para poder viajar, por medio del programa Turissste. Es esencial indicar que habrá paquetes para poder hacer en familia viajes que sean tanto nacionales como así también internacionales, contando luego con las más cómodas formas de pago, para que realmente sea una experiencia por demás placentera.

Millones de mexicanos y en distintos momentos del año están interesados en viajar, es por eso que debido a que no se otorgaron los Turissste, muchos optaron directamente por acudir a préstamos en línea confiables debido a que muchas veces son éstos las soluciones de liquidez que se necesitan para poder efectuar un viaje en familia, por ejemplo. Algo positivo en cuanto a esto es que actualmente hay un sinfín de alternativas para tener créditos por internet mediante fintechs que trabajan en todo México. Para ejemplificar, se pueden nombrar Vivus, Creditea, Tu Giro, Prestadero, entre muchas otras que tienen generalmente operaciones de montos bajos, tasas atractivas y plazos más bien breves de devolución.

Para finalizar, queremos decir que se espera que los Turissste se aprueben en los próximos días, cuando se lleve a cabo la primera sesión ordinaria del ISSSTE del año. Además, no sólo se aguarda que ese tipo de apoyos sean aprobados y lanzados, sino que también otros que tiene esta institución estatal como es el caso de los Ordinarios, Especiales, Conmemorativos y demás que tienen diversos fines dependiendo de qué trabajador lo solicite y la necesidad en particular que tenga. I.S.