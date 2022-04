Laura Yanet trabajaba para ayudar a su papá invidente; fue víctima de la inseguridad en Morelos

CUERNAVACA. - La tarde del pasado viernes 8 de abril, Laura Yanet, de tan solo 19 años, salió de su trabajo en Coatlán del Río, hacia su casa en el municipio de Tetecala. Sin embargo, perdió comunicación en el trayecto a la altura de la comunidad de Actopan, entre la colonia Sonora y la cabecera municipal de Tetecala.

Laura ayudaba a su papá invidente

Ella laboraba para ayudar en los gastos del hogar debido a que su padre era invidente y frecuentemente hacia el recorrido desde su centro laboral a su domicilio ella sola. Sin embargo, fue víctima de la inseguridad.

Ese día, sus familiares acudieron a la Fiscalía Regional Sur, para reportar su extravío y ante el Ministerio Público, detallaron que vestía una playera de manga corta color negro, un pantalón de mezclilla azul, tenis marca Adidas de color blanco con negro, lentes y un reloj.

Hemos leído sobre el feminicidio de María Fernanda de 27 años, de Victoria Guadalupe de 6, de Laura Yanet de 19, la desaparición de Debanhi Escobar de 18 y estos son sólo algunos casos (desgraciadamente) que han pasado ESTA SEMANA y todavía se quejan cuando les rayan sus paredes. — F e r uD83CuDFC6 (@FeerHeernaandez) April 12, 2022

Aparece cuerpo de Laura con huellas de violencia

Los días posteriores no supieron nada de ella hasta el medio día de este lunes, cuando su cadáver fue encontrado junto a la carretera Alpuyeca-Grutas, a la altura del paraje “La Toma” en la colonia Actopan. Presentaba huellas de violencia y sobre cuerpo había un pedazo de tabique con una cartulina blanca. Sin embargo, las investigaciones de los agentes ministeriales y peritos determinaron que no había escrito ningún mensaje y, de manera preliminar, que Laura pudo haber sido víctima de abuso sexual, incluso en el terreno baldío donde fue encontrada, aunque no se dieron mayores detalles.

El personal de la Fiscalía de la zona sur se encargó de revisar el caso y posteriormente se llevó a cabo el levantamiento del cuerpo para continuar las diligencias desde la morgue a fin de conocer las causas de la muerte y definir una línea de investigación sobre el caso.

Con este crimen, suman ya 27 asesinatos contra mujeres en lo que va de este 2022 y nueve en tan solo 11 días de este mes de abril.

Me reuní con Rosbelia Benitez Bello, alcaldesa de #Tetecala con quien comprometimos trabajo conjunto para esclarecer Feminicidio de Laura Yanet “N”, coordinamos esfuerzos para que no exista impunidad. pic.twitter.com/Bu7vcnPW3P — Uriel Carmona (@urielgandara) April 11, 2022

