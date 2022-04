Caso Debanhi: ''Siento que está viva, la vamos a encontrar'', afirma su madre

No me gusta "treparme al tren" pero... el de #Debanhi es un caso que me duele.

Solo tiene 18 años.

No quiero imaginar siquiera el miedo y la angustia de su gente en este momento.

Guía sus pasos.

Llévala a casa con los suyos.

Por favor protégela. pic.twitter.com/jrflyxJ9RD