Respuesta que un chofer de app le da a su clienta se viraliza: ''Llegarás sana y salva''

MÉXICO.- Ante las recientes desapariciones en México, como el caso de Debanhi, se viralizó un mensaje que le envió el chofer de una plataforma a una usuaria en Ciudad Victoria.

Fue la joven quien compartió el hecho, pues dijo que se sintió con mucha confianza tras recibir dicho mensaje.

De acuerdo con el relato que compartió en redes sociales, al dirigirse a casa de su mamá, después del trabajo, decidió tomar un Didi y revisó que todo estuviera en orden. No obstante, apenas había iniciado el viaje cuando se llevó una gran sorpresa, pues el conductor le dijo:

“Sé por la situación que se está pasando, mira para que tengas más confianza, te muestro mi cara (se bajó el cubrebocas), es algo que optamos algunos conductores para que se sientan con confianza y seguras. Hoy te digo que en este viaje llegarás a tu destino sana y salva, sé que hay conductores malos, pero somos más los buenos”, un mensaje que la hizo sentir “bonito”, pues desea que todas las mujeres sientan lo mismo al viajar.

La cuenta oficial de la plataforma retuiteó el mensaje.

¿Qué pasó con el caso de Debanhi Escobar?

A 7 días de la desaparición de Debanhi Escobar en Nuevo León, una periodista asegura que se puede ver un vehículo en las inmediaciones de donde ella se encontraba. Su desaparición causó impacto en Nuevo León, pues el hecho fue el mismo día que se confirmó el asesinato de María Fernanda, otra joven que no había sido localizada desde el 3 de abril.

Del caso de Debanhi se conoce que el viernes 8 de abril acudió a una Quinta en el municipio de Escobedo con dos amigas. Se sabe que Debanhi supuestamente tuvo diferencias con sus amigas, que se regresaron a su casa en un taxi, y pidieron para ella el servicio de un "contacto de confianza", que trabaja con las plataformas Uber/Didi, pero que esta ocasión, trabajó fuera de las mismas.

Después de ir por Debanhi Susana a la quinta, presuntamente también tuvo diferencias con el conductor que le mandaron sus amigas, y en horas de la madrugada éste la bajó en un lugar despoblado a orillas de la carretera a Nuevo Laredo, le tomó con su celular una fotografía que mandó a las dos amigas que pidieron el servicio. Ahora, tras las múltiples búsquedas, una periodista dice que tras analizar la fotografía se observa un vehículo, al parecer una camioneta.

"No le hagan caso a los dizque videntes sobre el caso de Debanhi lo que se necesita es tecnología y que las autoridades se pongan a trabajar con verdaderas estrategias de inteligencia para localizarla. Al momento se logró identificar que una camioneta estuvo frente a ella", dice Kaory Velasco, quien es periodista. Además, agregó que "no es el alumbrado, el alumbrado es más alto, está a la orilla y es un poste tras otro, pero esas tres luces son aisladas como de una torreta". No se ha dado con el paradero de Debanhi.