Adelnery Zarazúa, la sobreviviente que ahora busca a Debanhi Escobar

MONTERREY.- Decenas de voluntarios se han sumado a la búsqueda de Debanhi Escobar, una de ellas es Adelnery Zarazúa, quien estuvo desaparecida siete días en 2017. Ahora dedica su vida a la búsqueda de personas.

Adelnery Zarazúa comenta que tras sobrevivir al plagio encontró su misión en la vida: ayudar a quien lo necesite.

Adelnery Zarazúa, entonces entrenadora de fútbol rápido, regresaba a su casa en su auto tras terminar su jornada cuando la secuestraron. Estuvo incomunicada durante siete días, sin saber si volvería a ver a su hija, entonces de 2 años.

El 7 de mayo del 2017 se emitió un reporte para localizarla, tras haber sido vista por última vez en la Colonia Sierra Ventana, cerca de donde entonces residía.

Familiares y amigos salieron a buscarla. Muchos la reconocían porque se distinguió como una de las mejores jugadoras de la Universidad Regiomontana. Estuvo cautiva en dos casas y finalmente los secuestradores la liberaron. La entrenadora regresó a su hogar con huellas visibles de violencia.

Ese etapa de su vida la marcó para siempre y ahora es voluntaria en la búsqueda de Debanhi Susana.

"No pierdo la fe de encontrarla. A mi me empezaron a buscar después de 72 horas porque no había muchos medios de difusión y se tenían que seguir muchos protocolos".