Chernobyl en México. Yulay, un tiktoker, viaja a la zona y muestra cómo es (vídeo)

MÉXICO.- Recientemente se viralizó un vídeo en redes sociales del tiktoker y youtuber, Yulay, pues visitó un lugar conocido como el “Chernobyl de México”: ¿dónde está y por qué le dicen así? Te explicamos.

Yulay muestra “Chernobyl tapatío”

En su vídeo en TikTok, Yulay documentó su experiencia en el conjunto habitacional Lomas del Mirador en Tlajomulco, Jalisco, ubicado a 15 minutos del centro de Guadalajara y, en este momento, su vídeo ya suma más de 6 millones de reproducciones.

Lo que llama la atención de esta zona, no es ningún desastre nuclear, como realmente ocurrió en Chernóbil, sino que hay 800 departamentos deshabitados.

“Hay muchos rumores, hay muchos mitos y leyendas, hasta cuentan que este lugar es tóxico.” “También se rumora que aquí se viene a practicar la brujería”, se escucha en la grabación.

El vídeo completo lo compartió en su canal de Youtube.

¿Qué dice el youtuber sobre el Chernobyl de México?

Sobre el apodo “Chernobyl en México”, el youtuber pidió usar el sentido común: “Supongamos que esta zona se encuentra radioactiva, lo cual no creo, porque si estuviera radiactiva habría muchísima vigilancia por las autoridades, inclusive no dejarían entrar a este sitio; otras unidades habitacionales, de igual forma, las hubieran deshabitado por el simple temor de que se pudiesen enfermar. Así que ese mito vamos a descartarlo, no es tóxico este lugar”.

Así que el nombre es más bien porque se trata de un sitio deshabitado y abandonado, con muchos departamentos inconclusos, además de mucha basura.

En el mapa puedes ver dónde se ubica exactamente el Chernobyl en México.

¿Es real el Chernobyl en México?

Los habitantes de los alrededores denominan esta zona como “Tierra de Nadie”, debido a la delincuencia e incluso se realizan rondines de vigilancia vecinal. Además de que exigen a las autoridades un operativo para recuperar la seguridad. Ahí se han registrado asesinatos, abandonos de cuerpos y robos.