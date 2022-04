Jóvenes empresarios con visión socialmente responsable

Perspectiva social para los jóvenes empresarios

Delegación de la USEM Mérida en evento nacional

GUADALAJARA, Jalisco.— Más de media centena de jóvenes empresarios del país participaron en el Encuentro Nacional USEM Joven, que ayer fue clausurado.

El evento tuvo por lema “Por más jóvenes altamente productivos, plenamente humanos y socialmente responsables”, y se desarrolló en el Hotel NH de Punto Sao Paulo. Una de las delegaciones más grandes fue la de Mérida.

La segunda y última jornada arrancó con un desayuno conferencia bajo el título “Responsabilidad social y empresa”, charla a cargo de Íñigo González, director general del grupo agroindustrial Sesajal. Posteriormente, los jóvenes empresarios se integraron a mesas de trabajo para analizar problemáticas y proponer vías de solución.

La jornada de este viernes arranco con una conferencia a cargo de Iñigo González, de Grupo Sesajal (Cortesía)

Durante su exposición, el directivo de Sesajal resaltó la importancia de vivir una cultura de responsabilidad social empresarial.

Por la tarde, los participantes en este Encuentro Nacional tuvieron una comida y charla con Javier Arroyo Navarro, de Grupo Fragua.

El primer día

En la primera jornada del Encuentro Nacional, Sofía García de Perochena, de Laboratorios Julio, brindó una charla sobre las cinco claves para el desarrollo personal y humano, y Luis Campos, executive chairman de Betterware (empresa jalisciense que cotiza en la bolsa de valores de Nueva York), les habló sobre “los tres elementos fundamentales para el éxito: la fe, la pasión y el compromiso”.

Una de las participaciones de Eugenio Cárdenas Zaragoza, presidente de Confederación USEM (Cortesía)

También se efectuó la mesa panel “Empresa y familia, un verdadero propósito de vida”, a cargo de Sofía García, Claudia Marín, de Fundación Fejal, y Carolina Báez, empresaria joven.

En este Encuentro Nacional USEM Joven tomaron parte representantes de nueve entidades del país: Querétaro, Nuevo León, Ciudad de México, Durango, Aguascalientes, Yucatán, Quintana Roo, Chihuahua y la delegación anfitriona.

El objetivo del evento fue unificar una visión empresarial y concienciar al empresario de México sobre cómo desarrollar empresas altamente rentables enfocadas en los valores.

Orígenes de la USEM

Luis Parra Gutiérrez, presidente nacional de USEM Joven, recordó que la USEM fue fundada a mediados del siglo pasado por empresarios como don Lorenzo Servitje, fundador de Bimbo, “quien junto con otros hombres de empresa se dio cuenta de que para qué sirve trabajar y ganar tanto dinero si no desarrollas al colaborador, si no los haces mejores personas o si no cambias a tu país”.

