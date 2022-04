Hallazgos en caso de Debanhi Escobar; así fue la última fiesta con sus amigas

MÉXICO.- La joven de 18 años, Debanhi Escobar, está desaparecida desde el 9 de abril, tras ir a una fiesta en la colonia Nueva Castilla, en Escobedo, Nuevo León. La ubicación fue una quinta, sobre la calle Vía de Numancia, a una cuadra de donde el conductor del taxi le tomó la última foto que se viralizó sobre ella.

Debanhi habría acudido a la Quinta Venecia, cerca de la Quinta Toscana y la Quinta Villa Montejo.

En este caso no han salido ni vídeos ni fotos, al menos no públicos, de aquel evento. No obstante, de acuerdo con medios como Infobae, trascendió en una versión que hubo asistencia de personas relacionadas con el crimen organizado. Otra versión señala que en la reunión solo había jóvenes y compañeros de la estudiante de derecho.

¿Qué pasó con las amigas de Debanhi?

Luego de decir que tuvieron diferencias y que mandaron a un contacto de confianza que trabajaba por aplicación (aunque el viaje no se tomó por una), y que éste la abandonó al tener también diferencias con ella, las amigas de Debanhi cambiaron su versión y argumentaron que habían intentado jugarle una broma.

Lee: Debanhi Escobar. Catean lugar donde apareció en vídeos por última vez

¿Quiénes eran las amigas de Debanhi?

El caso todavía no se esclarece, la prima de la joven de 18 años dijo que Debanhi Escobar habría acudido a la fiesta con Ivonne, Alejandra y Jessari, quienes aseguraron que Debanhi se comportó agresivamente al interior de la fiesta y que por eso se fueron antes de la reunión y mandaron al conductor.

Luego de eso, la indignación creció y los internautas las culparon por dejar a la joven sola. Sin embargo, una mujer dijo que sí hubo personas en la fiesta que intentaron ayudarla.

Una usuaria de Instagram (@nsml_stephanie) explicó que fueron varios los que se acercaron para que llegara a salvo a su hogar, pero que siempre respondía que alguien la llevaría. Según ese relato, sus amigas no quisieron que Debanhi se fuera con ellos.

“Hubo gente que intentamos llevarla con bien a su casa, sin embargo, sus amigas no quisieron, dijeron que alguien de confianza iba a pasar por ellas y esto no fue así”, reveló.

Sin éxito, buscan a Debanhi junto a motel

Como parte de las acciones para tratar de localizar a la joven Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, desaparecida el pasado 8 de abril, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León realizó un cateo al lado sur del motel Nueva Castilla, cerca del lugar en donde un conductor la abandonó hace 13 días durante la madrugada.

Esta diligencia, realizada este miércoles, tampoco arrojó resultados positivos en el curso de las investigaciones, informó la fiscalía. El operativo se llevó a cabo en un predio de la colonia Nueva Castilla —localizada en Vía de Sevilla sin número, en la confluencia con la carretera a Nuevo Laredo—, con la presencia de personal de la fiscalía y el apoyo de elementos de la policía estatal Fuerza Civil.

Te puede interesar: Debanhi Escobar. Amiga expone amenazas en fotos y anuncia acciones legales

"Estamos quebrados", dice papá de Debanhi

Mario Escobar, padre de la joven, señaló que tras 12 días de no saber de su única hija, tanto él como su esposa están quebrados por dentro y desesperados, pero tienen fe y esperanza de que pronto la encontrarán con vida.

Mencionó que durante la noche del martes y la madrugada de este miércoles, él y su esposa, Dolores, estuvieron en la fiscalía revisando videos que han proporcionado empresas del sector a las autoridades, a fin de tratar de hallar pistas para localizar a Debanhi.

Ofreció disculpas por ser hermético y no revelar lo que vio en los videos, pues no quiere entorpecer las investigaciones de la fiscalía, que en su momento determinará si hay uno o varios implicados, a fin de proceder a deslindar responsabilidades por la no aparición de la joven.

"Lo que nos importa es encontrar su paradero. No se descarta nada, se siguen todas las líneas de investigación", aseguró.

Lee: Debanhi Escobar. Fiscalía de Nuevo León le muestra videos a su papá