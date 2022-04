Nuevo giro en el conflicto sobre la energía eléctrica

En nueva ofensiva contra las empresas privadas que generan energía para su propio consumo, el presidente Andrés Manuel López Obrador les advirtió ayer que están en la ilegalidad y las invitó a sentarse a dialogar con su gobierno, para evitar conflictos legales.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, destacó que con la reciente decisión de la Suprema Corte que declaró constitucional la Ley de la Industria Eléctrica, que él mismo expidió, “no hay amparo que valga”.

“Aun cuando ya es ilegal, hago un llamado a estas empresas nacionales y extranjeras a que nos sentemos a ver cómo vamos a resolver el problema, porque yo tengo que aplicar la ley; si no, me convierto en cómplice”, dijo.

En otro tema, afirmó que su gobierno todavía no recibe la notificación del juez federal que ordenó la suspensión de los trabajos del Tren Maya en el tramo 5, correspondiente a Quintana Roo.

“Todavía no hay una notificación oficial, no sabemos de qué se trata. Solo lo que ya es de dominio público, hay con propósitos políticos, no ambientalistas, una campaña contra el Tren Maya, financiada por organismos internacionales y empresarios”, manifestó.