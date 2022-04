Caso Debanhi: Papá de la joven revela cómo se enteró del cuerpo y acusa a la Fiscalía

Después de casi dos semanas desaparecida, durante la tarde de ayer jueves 21 de abril, la Fiscalía General del Estado de Nuevo León (FGE) dio a conocer que se halló un cuerpo en una cisterna cerca del último lugar en el que se vio con vida a Debanhi Susana Escobar Bazaldúa.

Mario Escobar, padre de la joven desaparecida sostuvo un encuentro con los medios de comunicación donde denunció irregularidades en los procesos posteriores al hallazgo en el Motel Nueva Castilla.

Como Grupo Megamedia informó, familiares de Debanhi reportaron la desaparición de la la joven de 18 años, el sábado 9 de abril pasado tras una fiesta a la que asistió con unas amigas. Vestía una falda café y una blusa top color blanco y tenis negros.

"Me equivoqué al creer en la Fiscalía", lamenta el padre de Debanhi

"Cómo empiezo. Me equivoqué por creer en la Fiscalía, pido perdón a mi familia, pido perdón a mucha gente que creyó en mí, en mi esposa, fueron muchos días y la Fiscalía no hizo su trabajo correctamente", declaró el padre de la muchacha.

"Me equivoqué porque confié en la Fiscalía, vinieron aquí cuatro, cinco o seis veces no sé cuantas, ustedes las deben de saber y no hicieron su trabajo", agregó.

La Fiscalía nunca informó a la familia de sus investigaciones

Además, Mario Escobar reiteró que las autoridades ya habían acudido a ese motel en días previos, pero que habían señalado en ocasiones anteriores que ahí no había nada.

"Creí que podía haber un cambio y no lo hubo, fueron cinco veces y 13 días después dicen que vamos a ir otra vez porque hay un cuerpo, efectivamente sí, ya después de que el licenciado Caballero diera una rueda de prensa donde dijo que ya le había informado a la familia, no es cierto nunca nos informaron a nosotros", afirmó.

El padre de Debanhi denunció que acudió a la FGE, pero que las autoridades no les dijeron con trasparencia cuáles eran los siguientes pasos a seguir y sólo le indicaron que debía acompañarlos, aún cuando Mario pidió explícitamente que le precisarán a dónde iban.

¿A dónde vamos?, pregunta el padre de Debanhi

"Después de que estábamos en la Fiscalía con el licenciado Rodolfo Salinas, nos secuestran unas personas de la misma Fiscalía, diciendo que tenemos que ir con ellos a una información. ¿Quién dijo eso? Eugenia Miranda, dirección de orientación y no sé qué de testigos. Yo le exijo que me diga a donde me lleva”, expresó el padre de Debanhi.

Posteriormente, Mario Escobar señaló que llegaron al motel y cuando preguntó por qué se encontraba en ese sitio le explicaron que efectivamente había un cuerpo, pero que no lo dejaron identificarlo.

"Les dije: ‘¿A qué me traen?, dicen: 'Es que a lo mejor hay un cuerpo', entonces si hay un cuerpo, vamos a verlo, no, por qué no, es que hay protocolos, ¿Cuáles son esos protocolos?, tiempo, ¿cuánto, cinco minutos, 10, 15 minutos, dos horas?, me contestan: 'doce horas'. Me vuelvo loco con esa contestación, entonces si son 12 horas ¿Qué estoy haciendo aquí? y me dicen: 'es que ese es el protocolo'", contó.

Se siente defraudado el padre de Debanhi

El progenitor de Debanhi anunció que había muchos indicios que pudieron funcionar para encontrarla con mayor velocidad, que durante todo el proceso él confió mucho en las autoridades, pero añadió que se siente defraudado con los resultados obtenidos.

"Yo creí en la Fiscalía, repito, lo demás estaban haciendo su trabajo. Estoy destrozado, mi esposa también, pero ellos no hicieron su trabajo porque no supo delegar a tanta gente, a mi punto de vista", enfatizó.

Mensaje de la familia en redes sociales

A través de las redes sociales oficiales de Debanhi Escobar publicaron el primer mensaje después de que las autoridades encontraran un cuerpo en una de las alcantarillas del Motel Nueva Castilla, muy cerca de la última ubicación donde captaron a la joven de 18 años.

Sin embargo, cuestionaron las noticias recientes en una historia a lo largo de casi dos semanas, y pidieron a todas y todos quienes pudieran acceder a la publicación que se haga oración para su descanso.

"Gracias a todos los que colaboraron en la búsqueda de nuestra amada Debanhi, con el corazón destrozado les pedimos alzar una oración en su nombre para que brille para ella la luz perpetua".

Ponen el duda el actuar de la Fisclía en el caso Debanhi

Sin embargo, en la red social de Debanhi se cuestionaron las noticias recientes en una historia, y pusieron en duda el método por el cual llegó la Fiscalía hasta el motel donde supuestamente ya se habían hecho diversas revisiones, según la versión de Mario Escobar, el padre, a los medios de comunicación.

La publicación ya superó las 25 mil reacciones de "Me gusta" y más de dos mil comentarios, en los que se volcaron en contra de la Fiscalía, además de apoyar en el proceso a la familia de Debanhi, y desde luego, enviar sus condolencias.

"No vas a ser olvidada Debanhi se hará justicia"; "Exigiremos justicia por ti y por todas"; "Pronta resignación a toda la familia... un abrazo fuerte"; "Descansa en paz reinota...", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Donde le dolería a este gobierno sería el domingo en #Nuevolandia

Pero la justicia no espera , mañana 5:30 Pm frente a la @FiscaliaNL pic.twitter.com/tzmcN5IjtL — @QuePasaEnNL ®? (@LoQuePasaEnNL) April 22, 2022

Convocan a una protesta contra la Fiscalía de Nuevo León

También por medio de las redes sociales, se corre la convocatoria para acudir este viernes 22 de abril, a partir de las 5:30 p.m. a la sede de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León a una protesta.

La intención de los organizadores es manifestar su descontento por la forma en la que procedieron las autoridades durante y después de la desaparición de Debanhí, y el posterior hallazgo de su cuerpo.

Hasta el momento, la familia es la única fuente que ha hecho declaraciones alrededor del hallazgo del cuerpo, mientras que la Fiscalía advirtió que harán un comunicado hasta que los análisis periciales culminen.