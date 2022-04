Ricardo Monreal llama a dirigencia de Morena a promover la reconciliación

El senador Ricardo Monreal Ávila hizo un llamado a la dirigencia de Morena para intentar reconciliar las posiciones de todos los sectores de la población, pues “no me parece correcto profundizar la polarización y tampoco me parece afortunado que sea el insulto o el linchamiento lo que nos distinga”, enfatizó el Senador.

Aclaró que, en el caso concreto de la acusación de “traidores a la patria” hacia los legisladores que votaron contra la reforma eléctrica, tiene una opinión distinta a la del partido, pues se trata de una connotación que implica la realización de un delito grave de acuerdo con la Constitución.

En conferencia de prensa desde San Luis Potosí, Ricardo Monreal consideró que las y los diputados federales que no respaldaron dicha reforma, propuesta por el Ejecutivo Federal, “emitieron su opinión de acuerdo con sus intereses, a razón de su propia ideología”.

Lo que México necesita es entendimiento, acuerdos, conciliación y no una confrontación permanente; por ello, agregó, no voy a estigmatizarlos en el Senado donde soy coordinador, y desde donde he hecho un llamado a los compañeros a que no entremos a esa vorágine que es dañina.

El presidente de la Junta de Coordinación Política recordó que, de acuerdo con la Constitución Política, las y los legisladores no pueden ser reconvenidos en sus opiniones ni en su labor.

Por eso consideró que los resultados de la votación en la Cámara de Diputados sobre esa reforma es una situación normal, “en una República donde hay equilibrio de poderes y, donde uno de los poderes decidió no acompañar ni avalar la reforma que planteaba el Presidente de la República”.

Se debe dialogar más con los partidos que piensan distinto a nosotros, insistió Ricardo Monreal, porque finalmente el Congreso de la Unión es el reflejo de la pluralidad que hay en el país.

“Existe la oposición y existen grupos que piensan distinto a nosotros, hay que tolerarlos y respetarlos. Soy de conciliar, soy un hombre que busca la reconciliación, no me gusta la confrontación”, porque obstaculizan el desarrollo y la estabilidad del país.

Al senador le preguntaron sobre las materias pendientes del gobierno de la Cuarta Transformación. Monreal Ávila dijo: “veo un buen gobierno”, pero hay asignaturas pendientes como la seguridad pública, el campo, las secuelas de la pandemia en materia económica.

En ese sentido, adelantó que en el Senado están preparando iniciativas para crear condiciones que coadyuven a la recuperación del país.

Además, reconoció que uno de los reclamos de la sociedad que se debe atender es el tema de los feminicidios que se presentan en Nuevo León, Guanajuato, Zacatecas y en distintas partes, “es un asunto que nos preocupa y que debemos atender por el país”.

Destacó que los esfuerzos del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido correctos ya que ha fortalecido la política social, de bienestar y atención de las mujeres.

Al cuestionarlo sobre la confianza de las y los ciudadanos en Morena ante futuros procesos electorales, el senador consideró que “si nos mantenemos unidos, yo creo que podemos mantener la confianza de los ciudadanos; sin embargo, no podemos adivinar, depende de ellos, por eso debemos caminar en unidad”.