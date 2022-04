Taxista que dejó a Debanhi Escobar, el principal sospechoso para su papá

MÉXICO.- Este viernes, el papá de Debanhi, Mario Escobar, dio a conocer detalles tras el hallazgo de un cuerpo en una cisterna aledaña al Motel Nueva Castilla, cerca de donde desapareció la joven de 18 años el 9 de abril en Nuevo León. Escobar sembró duda tras sus declaraciones, pues dijo que había pruebas de que la estudiante de derecho fue víctima de acoso.

Ante esto, las redes explotaron por quienes se cuestionaron. ¿qué pasó con ese taxista involucrado?

Lo que se sabe sobre el taxista en el Caso Debanhi

El 9 de abril, Debanhi acudió a una fiesta de la que varias amigas se fueron, pero ella se subió en un taxi, del que descendió en la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo. El conductor tomó una fotografía de la joven en la carretera que se volvió viral.

¿Hay algún detenido por la muerte de Debanhi Escobar?

El taxista fue detenido el pasado 12 de abril. Sin embargo, este viernes el papá de la joven dijo que había sido liberado.

De acuerdo con lo que publicaron medios locales en esa fecha, el hombre sería originario de San Luis Potosí y fue detenido en la colonia Los Pilares del municipio de Salinas Victoria, Nuevo León. También se habría asegurado un vehículo color verde con placas UWA- 640-H, dentro del cual se encontró ropa de mujer. La fiscalía estatal no informó oficialmente estos trascendidos y esta mañana, el papá de Debanhi dijo que el vehículo que la dejó en la vía, era blanco.

¿Qué pasó con las amigas de Debanhi?

La prima de Debanhi explicó en días previos que su familiar habría acudido a la fiesta con Ivonne, Alejandra y Jessari, quienes aseguraron que "su amiga" se comportó agresivamente y que por eso se fueron antes de la reunión y mandaron al taxista.

La exigencia de justicia de la familia de Debanhi

Mario Escobar se preguntó este viernes si las autoridades "sembraron" el cadáver.

“Cuatro veces habían cateado (registrado la zona), ¿por qué a la quinta aparece? Pregunta: ¿lo sembraron?, ¿cómo llegó?”, dijo Escobar en una improvisada rueda de prensa con medios locales.

El hombre también negó la posibilidad de que la joven subiera la valla del motel en el que la encontraron.

Aunque aún falta la prueba genética, el padre de Debanhi ya confirmó a la prensa local la identidad del cuerpo, que portaba la misma vestimenta y un crucifijo de la joven.

#ENVIVO | Retiran operativo del hotel Nueva Castilla tras hallazgo de un cuerpo Su00edguelo por tv.milenio.com Posted by Milenio En Vivo on Friday, April 22, 2022

Debanhi, víctima del taxista, acusa Mario Escobar



En días recientes, las autoridades recabaron imágenes de las cámaras de los hoteles y empresas ubicadas en la zona.



“Hay un vídeo donde el taxista extiende la mano a los pechos de mi hija y de ahí yo supongo que mi hija no aguantó el acoso, pero el fiscal dice que no hay delito que perseguir. (...) Acuso a Juan David C.(el taxista) de detonar todo esto”, sentenció el padre.



Además, Escobar se quejó de que la familia tuviese acceso a este video hace apenas dos días. “Si hubiese tenido esa información no estaríamos aquí, yo estaría con mi hija, y mi esposa también”, dijo.



“Esto no es un circo, mi hija está muerta por gente incompetente, por acosadores sexuales”, concluyó el padre de Debanhi, a la vez que recordó que en la búsqueda de su hija se encontraron otros cinco cuerpos.

